ओट्स को सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। कुछ लोग इसे रोजाना के नाश्ते में शामिल करना पसंद करते हैं। ऐसे में गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट ने एक वीडियो में बताया है कि रोजाना ओट्स खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं।

ओट्स आजकल हेल्दी डाइट का खास हिस्सा बन चुके हैं। खासतौर पर नाश्ते में इनका सेवन काफी फेमस होता जा रहा है। स्वाद और पोषण से भरपूर ओट्स में फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे रोजाना खाने से शरीर को कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओट्स न केवल पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास भी कराते हैं। अगर आप रोजाना ओट्स खाते हैं तो आपको इसे रोजाना खाने पर शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जरूर जानना चाहिए। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी से इस बारे में जानें।

1) हार्ट की सेहत के लिए फायदेमंद ओट्स को दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें बीटा-ग्लूकन नाम का घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल, बीटा-ग्लूकन पाचन तंत्र में एक जेल जैसी परत बनाता है, जो कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को प्रभावित करती है। इससे खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है।

2) ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार ओट्स में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित रखने में फायदेमंद होते है। खासतौर पर बीटा-ग्लूकन खाने से ग्लूकोज के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी यानी शुगर स्पाइक को कम करने में मदद मिलती है। यही वजह है कि ओट्स को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाना ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है।

3) गट हेल्थ को रखता है बेहतर ओट्स में मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करते हैं। इससे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने और उनकी एक्टिविटी को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। अच्छी गट हेल्थ का असर केवल पाचन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता और इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है।

4) भूख को कंट्रोल करने में मददगार अगर आपको बार-बार भूख लगती है या खाने के कुछ समय बाद ही स्नैक्स खाने का मन करता है, तो ओट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इससे बार-बार खाने की इच्छा कम हो सकती है और बेवजह स्नैकिंग से बचने में मदद मिलती है।

5) पेट साफ रखने और कब्ज से राहत में मददगार ओट्स में मौजूद फाइबर पाचन के लिए काफी मददगार होते हैं। यह मल में पानी और उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा, ओट्स हेल्दी स्टूल कंसिस्टेंसी यानी मल की सही बनावट बनाए रखने में भी मददगार होते हैं। हालांकि, पानी की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है।