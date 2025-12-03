मेनोपॉज के दौरान हर महिला को फॉलो करने चाहिए नींद से स्किन केयर तक के 5 टिप्स
Health And Skin Care Tips For Midlife Women : इस दौरान महिलाओं के शरीर में मेनोपॉज या पेरिमेनोपॉज की वजह से शरीर में कई हार्मोनल परिवर्तन पहले ही चल रहे होते हैं, जो ठंड के मौसम में इन लक्षणों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं।
चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत देता सर्दियों का मौसम तन और मन को ताजगी और सुकून से भर देता है। लेकिन ऐसा हर उम्र के व्यक्ति के साथ हो, यह जरूरी नहीं है। जी हां, सर्दियां भीषण गर्मी के प्रकोप से तो राहत देती हैं लेकिन 40–55 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए कई तरह की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां भी बढ़ा देती हैं। दरअसल, इस दौरान महिलाओं के शरीर में मेनोपॉज या पेरिमेनोपॉज की वजह से शरीर में कई हार्मोनल परिवर्तन पहले ही चल रहे होते हैं, जो ठंड के मौसम में इन लक्षणों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में सर्दियों में अपनी सेहत और खूबसूरती को अच्छा बनाए रखने के लिए मेनोवेदा की मेनोपॉज कोच और को-फाउंडर तमन्ना सिंह से जानते हैं 5 ऐसे टिप्स जो हर महिला को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करने चाहिए।
मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को फॉलो करने चाहिए ये 5 जरूरी टिप्स
त्वचा की देखभाल- सर्दियों में ज्यादातर महिलाएं अकसर स्किन ड्राई होने की शिकायत करती हैं। यह समस्या मेनोपॉज के समय एस्ट्रोजन का स्तर घटने से और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में हवा सूखी होती है, जिससे त्वचा की प्राकृतिक नमी तेजी से कम होती है और त्वचा और भी ज्यादा शुष्क हो जाती है।
क्या करें-
-नहाने से पहले तिल या बादाम के तेल से हल्की मालिश करें।
-स्नान के बाद तुरंत मोटा मॉइस्चराइजर लगाएं।
-ठंड में भी दिनभर में 6–8 गिलास पानी पिएं।
-आहार में बादाम, अखरोट और अलसी जैसे ओमेगा-समृद्ध खाद्य पदार्थ जोड़ें।
2. जोड़ों और हड्डियों की मजबूती
सर्दी में ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने से जोड़ों में जकड़न और दर्द बढ़ सकता है, और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे दर्द और बढ़ सकता है। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए शरीर को गर्म रखना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, सही मुद्रा में बैठना और मालिश करवाना जैसे उपाय मददगार हो सकते हैं।
क्या करें-
-सुबह की धूप में 15–20 मिनट बैठें, बोन हेल्थ के लिए विटामिन D बेहद जरूरी है।
-सूर्य नमस्कार (5–7 बार) करें।
-सप्ताह में 2–3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हल्के वजन वाले व्यायाम करें।
-आहार में पालक, दूध, दही, तिल और गुड़ शामिल करें।
3. मूड और मानसिक स्वास्थ्य
सर्दियों में दिन छोटे होने और धूप कम मिलने से सेरोटोनिन कम बनता है, जो मूड को नियंत्रित करता है। जिसकी वजह से कई महिलाओं में उदासी, चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।
क्या करें-
-शाम को अदरक, हल्दी या अश्वगंधा वाली गर्म हर्बल चाय पिएं ।
-दिन में 5 मिनट गहरी सांस की प्रैक्टिस करें।
-हल्का योग या स्ट्रेचिंग मानसिक तनाव कम करता है।
4. पाचन और नींद
ठंड में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। भारी भोजन करने पर नींद टूटती है, क्योंकि शरीर को उसे पचाने में अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है।
क्या करें-
-अदरक, अजवाइन और जीरा वाला गुनगुना पानी पिएं।
-रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं।
-सोने से पहले गर्म पानी से स्नान शरीर को आराम देता है।
-केले, कद्दू के बीज या मेथी जैसे मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ नींद को सुधारते हैं।
5. हार्मोन संतुलन और सुरक्षा
ठंड की वजह से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर ठंड से लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। इसलिए, हमेशा गर्म कपड़े पहनना एक अच्छा विचार है, क्योंकि यह ठंड के तनाव को कम करके कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है।
क्या करें-
-हमेशा गर्म कपड़े पहनकर रखें।
-कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें।
-बहुत टाइट या सिंथेटिक कपड़े लंबे समय तक पहनने से बचें।
सलाह- सर्दियां सिर्फ ठंड का मौसम नहीं, बल्कि सेल्फ केयर का भी समय है। सही आदतें अपनाकर हर मिडलाइफ महिला इस मौसम को अपने लिए हीलिंग बना सकती है।
