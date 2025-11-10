फोर्टिस के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया वेट लॉस के लिए बेस्ट नाश्ता, 30 दिनों में ही दिखने लगेगा फर्क!

संक्षेप: Best Breakfast for Weight Loss: फोर्टिसअस्पताल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम ने एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन शेयर किया है, जो वेट लॉस के लिए बेस्ट है। साथ ही, गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बनाने में आपको समय भी नहीं लगेगा।

सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट दिन की सबसे जरूरी मील होता है। अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट पर गौर करें कि वो हेल्दी है भी या नहीं। कई लोग ब्रेकफास्ट में शुगर से भरपूर सिरियल्स लेते हैं या फिर हेवी कार्ब्स और ऑयल वाला नाश्ता करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेट गेन का कारण बनता है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट अगर सही ना हो तो ओवरऑल हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ता है। फोर्टिज अस्पताल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम ने एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन शेयर किया है, जो वेट लॉस के लिए बेस्ट है। साथ ही, गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बनाने में आपको समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए जानते हैं।

वेट लॉस के लिए सही ब्रेकफास्ट चुनना जरूरी क्यों हैं? वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, तो अपने ब्रेकफास्ट पर जरूर ध्यान दें। सही ब्रेकफास्ट आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है, ओवरइटिंग से बचाता है और फालतू की क्रेविंग्स कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप एक न्यूट्रीशियस और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है और वेट लॉस में हेल्प मिलती है। ऐसे में वेट लॉस के चक्कर में अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या फिर कुछ भी खा लेते हैं, तो अपनी इस हैबिट में जरूर सुधार करें।

क्या है वेट लॉस के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट? फोर्टिज अस्पताल के डॉ शुभम वात्स्य बताते हैं कि वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है, दही के साथ थोड़े से चिया सीड्स या सब्जा सीड्स। डॉ कहते हैं कि महज 30 दिनों तक अगर आप लगातार ये ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको फर्क साफ दिखाई देगा। इसके बाद आपको लगभग 4 घंटों तक भूख नहीं लगती और आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक भी काफी कम हो जाता है।