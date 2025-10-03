आटे में ये 5 चीजें मिलाकर रोटियां बना लें, डॉक्टर बोलीं महीने भर में घटा लेंगे 8-10 किलो वजन! Forget Dieting Add These 5 Ingredients to Your Roti Flour for fast weight loss, फिटनेस टिप्स - Hindustan
आटे में ये 5 चीजें मिलाकर रोटियां बना लें, डॉक्टर बोलीं महीने भर में घटा लेंगे 8-10 किलो वजन!

वेट लॉस एक्सपर्ट डॉ शिखा शर्मा कहती हैं कि रोजमर्रा में जो आप रोटी खाते हैं, उसमें कुछ अन्य चीजें और मिला लें। इससे वेट लॉस भी होगा और शरीर को पोषण भी मिलेगा। चलिए जानते हैं, वो क्या चीजें हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:52 AM
जब भी वेट लॉस की बात होती है, तो सबसे पहले लोग डाइटिंग शुरू करते हैं। डाइटिंग का अर्थ जो ज्यादातर लोगों को समझ आता है, वो है कि एकदम से सब कुछ खाना बंद कर देना, कुल मिलाकर भूखे रहना। इससे आपका वजन कम हो या ना हो, लेकिन कमजोरी आना तो तय है। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं अपने रोज के खाने में थोड़ा बदलाव करें। वेट लॉस एक्सपर्ट डॉ शिखा शर्मा कहती हैं कि रोजमर्रा में जो आप रोटी खाते हैं, उसमें कुछ अन्य चीजें और मिला लें। इससे वेट लॉस भी होगा और शरीर को पोषण भी मिलेगा। डॉक्टर तो यहां तक कहती हैं कि अगर आप अपने आटे में ये चीजें मिलाकर रोटी बनाते हैं, तो महीने का 8 से 10 किलो तक वजन भी घटा सकते हैं। चलिए जानते हैं, वो क्या चीजें हैं।

आटे में मिलाएं बेसन

बेसन प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। डॉ शिखा कहती हैं कि जब आप गेहूं के आटे की रोटियां बना रहे हैं, तो उसमें आधी मात्रा बेसन की रखें। बेसन में गेहूं की मात्रा में काफी कम कार्ब्स और कैलोरी होती हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। कुल मिलाकर वेट लॉस के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है।

अलसी के बीजों का पाउडर

गेहूं के आटे में आप अलसी के बीजों का पाउडर मिलाकर भी रोटियां बना सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है, जो हार्ट हेल्थ को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा ये फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को ज्यादा लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी ये काफी अच्छा होता है।

तिल मिलाकर रोटियां बनाएं

तिल को ड्राई रोस्ट कर लें और इन्हें पीसकर, गेहूं के आटे में मिक्स करें। ये रोटियां भी बहुत हेल्दी बनकर तैयार होती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है।इतना ही नहीं ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स हैं, जो आपकी बोन हेल्थ, हेयर और स्किन हेल्थ का ध्यान रखता है। ओवरऑल वेट लॉस में भी ये काफी मददगार साबित होते हैं।

अजवाइन मिलाकर रोटियां सेंके

अजवाइन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, पाचन को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और एंटी बैक्टिरियल होता है। आपके शरीर में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, तो ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। आप अजवाइन को हाथों से क्रश कर के भी डाल सकते हैं या चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट कर लें, फिर पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप रोटियों में आराम से मिला सकते हैं।

मोरिंगा मिलाएं

डॉ शिखा कहती हैं कि आटे में मोरिंगा मिलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है। इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी-खासी होती है। अगर आपको एक्ने की समस्या है, तो मोरिंगा खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि हेल्दी होने के साथ-साथ इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी कम होती है। ऐसे में ये हेल्दी फैट लॉस के लिए अच्छा विकल्प है।

