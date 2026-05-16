बेस्ट बजट में खरीदें टॉप 10 रनिंग शूज, जिन्हें कस्टमर्स ने अप्रिशिएट किया है
Great Summer Sale का फायदा अभी तक नहीं उठाया, तो ये एक अच्छा मौका है। इस समय रनिंग शूज पर अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप फिटनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेहतर कंफर्ट और बैलेंस के लिए एक अच्छी क्वालिटी का रनिंग शूज आपके पास होना चाहिए। रनिंग शूज ऐसे जूते हैं, जिन्हें वॉकिंग, जॉगिंग और वर्कआउट या फिर अन्य स्पोर्ट्स के दौरान कैरी किया जा सकता है। साथ ही ये जूते कैजुअल आउटफिट्स के साथ पेयर करने के भी काम आते हैं। यहां ऐसे 10 बेहतरीन जूतों के विकल्प सुझाए गए हैं, जिनकी क्वालिटी को कस्टमर्स ने काफी अप्रिशिएट किया है। अगर आप भी ऐसा जूता खरीदना चाहते हैं जिस पर अच्छे रिव्यू हों, तो इन ऑप्शंस को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।
1. Skechers Mens Go Run Consistent Running Shoe
Skechers के इस जूते का लुक कमाल का है। ये रनिंग शूज रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने वालों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको भी हल्का आरामदायक जूता चाहिए तो इसे आज ही आर्डर करें। खासकर समर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है। आमतौर पर स्केचर्स के जूते महंगे आते हैं, पर Great Summer Deal में ये 59% के ऑफ पर आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएंगे।
लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Summer Sale में Reebok के इस रनिंग शूज पर 45% का ऑफ मिल रहा है। यानी लगभग आधे दाम में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये वर्कआउट शूज आपके एक्सरसाइज एक्सपीरियंस को बेहतरीन बना देगा, बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट के साथ शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
3. Campus Men Hurricane Running Shoes
Campus का ये जूता इस समय बजट फ्रेंडली दाम पर उपलब्ध है। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी और कंफर्ट लेवल को भी अप्रिशिएट किया है। इसका डिजाइन बेहद आरामदायक है, ये टखनों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल है। इन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।
4. AVANT Men's SpartanX Running Shoes
Avant का ये जूता देखने में काफी आकर्षक है और इसका बनावट बेहद कंफर्टेबल है। खासकर ये टखनों को पूरी तरह सपोर्ट देता है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैर लंबे समय तक रिलैक्स रहते हैं। ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, 41% के ऑफ पर केवल 879 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगा। साथ ही इसके और भी कलर ऑप्शंस हैं।
ATHCO का ये रनिंग शूज एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, इसे आराम से किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं। ये हल्का आरामदायक जूता समर्स में बेहद कंफर्टेबल महसूस होता है। जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को पसंद आई है। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी है।
6. Campus Men Wells Running Shoes
CAMPUS के इस जूते की क्वालिटी ब्रांडेड फील देगी। अगर आप 4-5 हजार के जूते नहीं खरीद सकते तो चिंता न करें, ये जूता बिल्कुल उनके टक्कर का है। शारीरिक गतिविधियों के अलावा आपको ड्राइव पर जाना हो या लंबी जर्नी तय करनी हो, ये पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगा।
7. ASIAN Men's Wonder-13 Sports Running Shoes
ASIAN का ये रनिंग शूज हमेशा से डिमांड मे रहा है, इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। अगर आप भी कम बजट में बेहतर सपोर्ट वाला जूता ढूंढ रहे हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें! इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
Boldfit running shoes आपकी फिटनेस जर्नी को इंटरेस्टिंग बना देंगे। अगर आपको भी रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है, मगर अक्सर एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद पैरों में दर्द या थकान महसूस होता है, तो ये जूता आपकी समस्या का समाधान है। इसका गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे बेस्ट चॉइस बनाते हैं। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी है।
9. Campus Men First Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज देखने में किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं है। सालों से ब्रांडेड जूतों का शौक है, पर बजट अलाउ नहीं करता, तो अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व ही, समर डील्स में इस जूते पर 42% का ऑफ मिल जाएगा। इसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग के दौरान कैरी करें, ये वर्कआउट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। यकीन नहीं आता, तो खुद ट्राई करो!
10. Bacca Bucci Men Lace Up Running Shoes
Bacca bucci के इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को रिलैक्स रखता है, साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है। लंबे समय से जूता लेने का सोच रहे हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। कंज्यूमर्स ने इसकी क्वालिटी और कंफर्ट को काफी अप्रिशिएट किया है। Great Summer Sale में इस जूते पर 62% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।