1200 के अंदर खरीदें प्रीमियम स्पोर्ट शूज के 8 विकल्प: आराम और मजबूती की गारंटी
रोजाना शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो स्पोर्ट शूज के ये 8 बेहतरीन विकल्प ट्राई करें। इनकी बेहतरीन क्वालिटी आपके पैरों पर आरामदायक महसूस होगी!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, और जूतों का शौक रखते हैं, तो ये लेख आपके लिए है। आम आदमी के लिए हर बार महंगे जूते लेना मुमकीन नहीं है, ऐसे में जब सस्ते में आरामदायक और स्टाइलिश जूते उपलब्ध हैं, तो ज्यादा पैसे खर्च क्यों करना? Amazon पर 1200 रुपए के अंदर बेस्ट ब्रांडेड जूतों के बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें लगभग आधे दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा? मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Nivia का मैराथन रनिंग शूज आपके लिए एक बेहतरीन जूता साबित होगा। इसका हवादार मटेरियल पैरों को सुखा और रिलैक्स रखता है। इस प्रकार शारीरिक गतिविधियों के दौरान इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। ये हल्का और आरामदायक है, जिसे आप समर्स में भी कैरी कर सकते हैं। साथ ही इसका स्टाइल कमाल का है, ये देखने में किसी महंगे जूते से कम नहीं है। तो अभी भी क्या सोच रहे हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Athco का रनिंग शूज रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप रोजाना रनिंग या वर्कआउट जैसी गतिविधियों में भाग लेने हैं, तो ये जूता आपको जरूर पसंद आएगा। इसका गद्देदार सोल पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देता है, इस तरह बिना थके लंबे समय तक पैर सक्रिय रहते हैं। ये देखने में स्टाइलिश है, आप चाहें तो इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इस बजट फ्रेंडली जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को बेहद पसंद आई है।
3. Bacca Bucci Men Lace Up Running Shoes
Bacca Bucci के जूते किफायती दाम पर उपलब्ध हैं, मगर इनकी प्रीमियम क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं। इतने कम दाम में ऐसा जूता मिलना थोड़ा मुश्किल है! इसका गद्देदार सोल पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देता है, इस तरह बिना थके लंबे समय तक पैर सक्रिय रहते हैं। साथ ही इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे चोट लगने की संभावना बेहद कम होती है। इतना ही नहीं इसके स्टाइल का भी कोई जवाब नहीं, इसे कैजुअल आउटिंग के दौरान आराम से कैरी कर सकते हैं।
4. Campus Men North Plus Running Shoes
जूतों के शौकीन हैं, मगर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो campus के इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसका गद्दार सपोर्टिव सोल जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है, और बिना थके पैर लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। गतिविधियों के दौरान उत्पादकता बढ़ाने में ये जूता आपकी मदद करेगा। साथ ही कही लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो या लंबा वॉक करना हो, इस जूते की मदद से आपका काम आसान हो जाएगा। वहीं इस समय ये 47% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
5. SPARX Mens Sm 678 Running Shoe
Sparx का रनिंग शूज लोगों को काफी पसंद आया है। ये टॉप रेटेड स्पोर्ट शूज में से एक है। इसका सोल गद्दार है और इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, यानी ये आपके पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट आसान हो जाता है, और आप बेहतर उत्पादकता के साथ वर्कआउट में हिस्सा लेते हैं। ये देखने में भी स्टाइलिश है, आप इसे कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।
Asian ब्रांड का ये बजट फ्रेंडली स्पोर्ट शूज हमेशा से डिमांड में रहा है। इसे लोगों ने पसंद किया है, और ये Amazon के टॉप रेटेड जूतों में से एक है। इसका सोल और इसका डिजाइन पैरों को रिलैक्स रखता है, जिससे गतिविधियों के दौरान भी आपको बेहतर महसूस होता है। खासकर अगर आपको लंबी जर्नी तय करनी है या ड्राइव करना है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस समय इसपर 40% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।
7. Campus Men First Running Shoes
कम दाम में कंफर्टेबल जूते की तलाश है, तो Campus से बेहतर और कुछ भी नहीं। इस ब्रांड के प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। ऐसा ही एक विकल्प है ये रनिंग शूज जिसे आप शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। ये जूता न केवल आरामदायक विकल्प है, बल्कि देखने के भी स्टाइलिश है। इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
कम दाम में प्रीमियम क्वालिटी के जूते की तलाश है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। 1000 रुपए से कम में इस तरह का जूता मिलना मुश्किल है। इसका सोल गद्दार है और इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, यानी ये आपके पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट आसान हो जाता है, और आप बेहतर उत्पादकता के साथ वर्कआउट में हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं इसके स्टाइल का भी कोई जवाब नहीं, इसे कैजुअल आउटिंग के दौरान आराम से कैरी कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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