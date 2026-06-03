अब स्केचेर्स के 4+ रेटिंग वाले जूतों पर पाएं 30 से 50% का छूट, मजबूती की गारंटी
ब्रांडेड जूता लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, तो अब स्केचेस के इन टॉप रेटेड जूतों पर भरोसा कर सकते हैं। कंज्यूमर्स ने इन पर 4+ रेटिंग दी है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी लंबे समय से जूता लेने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहां 4+ रेटिंग वाले स्केचर्स के टॉप रेटेड जूते के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। ये जूते देखने में स्टाइलिश होने के साथ ही बेहद कंफर्टेबल भी हैं। बेहतर सपोर्ट और स्टाइल एक ही जूते में चाहिए तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। वर्कआउट करना हो या एक्सरसाइज या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो, ये जूता आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर पहन सकते हैं। ये हर तरह से आपके पैरों को सपोर्ट और आराम देंगे।
1. Skechers Men's Mesh Running Shoes
Skechers का ये लाइटवेट और कंफर्टेबल रनिंग शूज आप सभी को पसंद आएगा। रोजाना शारीरिक गतिविधियों के दौरान इसे कैरी करें। ये पैरों पर आरामदायक महसूस होता है, जिससे गतिविधियों के दौरान प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और कंज्यूमर्स ने भी इसे अप्रिशिएट किया है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
जो लोग रोजाना रनिंग जॉगिंग या वर्कआउट करते हैं, उनके लिए ये जूता परफेक्ट रहेगा। शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों के आराम के लिए इसे आर्डर कर सकते हैं।
2. Skechers Mens Ultra Flex 3.0 - Smooth Step Slip-ins Sneaker
ये स्नीकर शूज रोजाना स्टाइल करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो ये जूता आप आराम से पहन सकते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, फ्लैक्सिबल होने के साथ ही साथ हवादार भी है। यानी समर्स में आपके पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखती है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
रोजाना जॉगिंग और वॉकिंग जैसी सामान्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये जूता परफेक्ट रहेगा। साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो या लंबी जर्नी तय करनी हो, कंफर्ट के लिए ये जूता एक अच्छा विकल्प है।
3. Skechers Mens D'LUX Walker - Pensive Slip-on Walking Shoes
Skechers का ये वॉकिंग शूज हमेशा से डिमांड में रहा है। शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों के बेहतर सपोर्ट के लिए इन्हें कैरी करें। इनमें चोट लगने की संभावना कम होती है और बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ आप गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक इसे समर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देखें।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो इसे आर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना घंटों ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं या अक्सर बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ता है, तो ये जूता पैरों को कंफर्ट देगा। ताकि आप बिना थके अपना काम पूरा कर सके।
4. Skechers Men Summits Brisbane Sneakers
Skechers का ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। ये स्नीकर शूज रोजाना कैजुअल आउटफिट्स के साथ कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसका गद्दार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। इस तरह के जूते बैलेंस और सपोर्ट देते हैं, जिससे गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
रोजाना जॉगिंग और वॉकिंग जैसी सामान्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये जूता परफेक्ट रहेगा। अक्सर बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ता है, तो ये जूता पैरों को कंफर्ट देगा, ताकि आप बिना थके अपना काम पूरा कर सके। इसे हर उम्र के लोग ट्राई कर सकते हैं।
5. Skechers Men Modern Cool Sneakers
Skechers के इस जूते का लुक कमाल का है। ये देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और आरामदायक है। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये जूता परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर आपके पैरों में अधिक पसीना आता है, तो इस जूते की फैब्रिक हवादार है, ये पैरों में पसीना जमा नहीं होने देंगे। इस तरह फुट इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है और साथ ही साथ आप बेफिक्र होकर गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
स्नीकर शूज को जॉगिंग और वॉकिंग जैसी सामान्य शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करें। ड्राइव करना हो या रोजाना ऑफिस के लिए घंटों ट्रैवलिंग करते हैं, इस तरह के जूते पैरों को कंफर्ट देते हैं, ताकि कम से कम थकान हो।
6. Skechers Men Summits Sneakers
Skechers के इस स्नीकर शूज को हर उम्र के लोग कैरी कर सकते हैं। इसका गद्देदार सोल और इसका फ्लैक्सिबल स्टाइल बेहतर बैलेंस और सपोर्ट मेंटेन रखता है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए इसे आर्डर करें। साथ में आप भी इसे वॉकिंग, जॉगिंग या ड्राइविंग जैसी गतिविधियों के दौरान कैरी कर सकते हैं। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है और सभी पर इस समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
रोजाना 10000 स्टेप्स का टारगेट रखने वालों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। साथ में ऑफिस वियर के तौर पर या फिर ड्राइविंग के दौरान कैरी करने के लिए इसे आर्डर कर सकते हैं।
7. Skechers Mens Summits Slip-on Running Shoe
रोजाना वर्कआउट हो या रनिंग ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों बेहतरीन हैं। साथ ही इसका गद्देदार सोल और इस जूते की बनावट पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देती है, जिससे गतिविधियों को कम से कम थकान में बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ पूरा किया जा सकता है। साथ ही इसका कलर काफी यूनिक है, लोगों ने इसे बेहद पसंद किया है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
जिम वर्कआउट से लेकर रनिंग और जॉगिंग के दौरान इसे कैरी करें, ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देंगे। साथ ही अगर आप रोजाना घंटों ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं या अक्सर बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ता है, तो ये जूता पैरों को कंफर्ट देगा।
8. Skechers Mens Go Run Consistent Running Shoe
Skechers का रनिंग शूज शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका गद्देदार सोल आपके पैरों का थकान कम करता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। खासकर समर सीजन पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। इसका हवादार मेटेरियल पैरों में हवा का बहाव बनाए रखता है, जिससे आपके पैरों पर पसीना जमा नहीं होता और आप रिलैक्स रहते हैं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
रोजाना जिम वर्कआउट करना हो या रनिंग और जॉगिंग इसे कैरी कर सकते हैं, ये पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करते हैं। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये जूता परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर आपके पैरों में अधिक पसीना आता है, तो इस जूते की फैब्रिक हवादार है, ये पैरों में पसीना जमा नहीं होने देंगे।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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