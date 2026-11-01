दिवाली पर दिखना है स्लिम? 1 हफ्ते के लिए फॉलो करें ये डायट प्लान

इस साल दिवाली 8 नवंबर को है यानी अभी त्योहार के आने में पूरा एक हफ्ता है। ऐसे में अगर आप दिवाली पर तैयार होकर स्लिम दिखना चाहते हैं तो यहां दिए डायट प्लान को एक हफ्ते के लिए फॉलो करें।

स्लिम दिखने के लिए एक हफ्ते का खास डायट प्लान

दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे भारत समेत विदेश में भी खूब धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। इस साल दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत और खुशियों भरा त्योहार है। जिसे लोग बड़े उत्साह, प्यार और मिल-जुलकर मनाते हैं। इस दिन घर की सजावट के साथ तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं और नए कपड़ों में लोग बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होते हैं। ज्यादातर महिलाएं इस दिन एथनिक आउटफिट में तैयार होती हैं। अक्सर बार ट्रेडिशनल आउटफिट में तैयार होने के बाद महिलाओं की शिकायत रहती है कि वह मोटी दिख रही हैं। ऐसे में आपके लिए हम एक हफ्ते का डायट प्लान लेकर आए हैं जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इस डायट प्लान को फॉलो करने से आप स्लिम दिख सकती हैं। जानिए क्या है ये डायट प्लान-

क्या वाकई स्लिम दिखने में मिलेगी मदद? आपको एक बात समझनी होगी की एक हफ्ते में बहुत ज्यादा फैट कम होना मुश्किल है, लेकिन सही डायट करने से पेट की सूजन और ब्लोटिंग कम हो सकती है। वहीं शरीर में पानी रुकने की समस्या कम होती है, जिसकी वजह से पेट थोड़ा कम दिख सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में चेहरे पर भी थोड़ी स्लिमनेस नजर आ सकती है।

7 दिनों तक इन बातों का ध्यान रखें -दिनभर में कम से कम एक घंटे के लिए पैदल चलें।

- दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि एक बार में बहुत सारा पानी न पिएं, बल्कि समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा पानी पिएं।

- मीठे ड्रिंक्स और ज्यादा तली चीजें कम खाएं। मिठाइयों को भी अवॉइड करें

-7 से 9 घंटे सोएं।

- खाना छोड़कर भूखे न रहें। खाना छोड़ने से ब्लोटिंग होगी और आप ज्यादा मोटे दिखेंगे।

-डायट में सब्जियों और प्रोटीन वाली चीजों को शामिल करें।

-डिनर शाम को 7 या 8 बजे कर लें। ताकी सोने से पहले खाना पच जाए।

एक हफ्ते के लिए डायट प्लान दिन 1 – सोमवार सुबह- गुनगुना पानी

नाश्ता- वेज पोहा

दोपहर- 2 रोटी, दाल, सलाद, पनीर की सब्जी और दही

शाम- 1 सेब

रात- पनीर या टोफू सब्जी, 1 रोटी और दही

दिन 2 – मंगलवार नाश्ता- 2 बेसन चीले (सब्जियों वाला)

दोपहर- 2 रोटी, मिक्स सब्जी, दाल और सलाद

शाम- भुने चने

रात- वेजिटेबल खिचड़ी और दही

दिन 3 – बुधवार नाश्ता- 2 इडली और सांभर

दोपहर- 2 रोटी और पनीर की सब्जी

शाम- पपीता

रात- दाल, सब्जी और 1 रोटी

दिन 4 – गुरुवार नाश्ता- वेज ओट्स

दोपहर- दाल, 2 रोटी, सलाद और पनीर की सब्जी

शाम- मखाने

रात- पनीर या सोया सब्जी और 1 रोटी

दिन 5 – शुक्रवार नाश्ता- स्प्राउट्स चाट

दोपहर- 2 रोटी, दाल और सब्जी

शाम- 1 अमरूद

रात- वेज दलिया और दही

दिन 6 – शनिवार नाश्ता- वेज दलिया

दोपहर- छोले, चावल और सलाद

शाम- भुने चने

रात- सब्जी और दही

दिन 7 – रविवार नाश्ता- 2 मूंग दाल चीले

दोपहर- 2 रोटी, दाल और सब्जी

शाम- कोई एक मौसमी फल

रात- पनीर, दाल और सब्जियों का सलाद