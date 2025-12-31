Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसFitness influencer shares tips to reduce belly fat and weight loss naturally and waist size from 44 to 32
फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने घटाया 7 किलो वजन और कम किया बेली फैट, आप भी करें ट्राई, बस रोज करनी है 5 सिंपल एक्सरसाइज

फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने घटाया 7 किलो वजन और कम किया बेली फैट, आप भी करें ट्राई, बस रोज करनी है 5 सिंपल एक्सरसाइज

संक्षेप:

Exercise To Reduce Belly Fat: वजन कम करने, बेली फैट को घटाने के लिए फिटनेस कंटेंट क्रिएटर दीया ने 5 आसान एक्सरसाइज बताई है। इन एक्सरसाइज को करने से आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा।

Dec 31, 2025 01:44 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल सभी की खास समस्या मोटापा बन चुका है और महिलाएं बेली फैट से परेशान हैं। कुछ भी पहन लेने पर बेली फैट अलग से दिखता है। वेट लॉस, बेली फैट कम करने के लिए लोग महंगी जिम ज्वॉइन कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग डायटिंग करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आप बिना जिम और डायटिंग के भी वजन कम कर सकते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर दीया ने 40 दिन में 7 किलो वजन कम कर कमाल दिखाया है। उनका कहना है कि सिंपल एक्सरसाइज, हेल्दी डायट की मदद से आप वजन कम कर सकते हैं और बेली फैट भी गायब हो जाएगा। दीया ने इंस्टाग्राम पर कुछ आसान एक्सरसाइज शेयर की हैं, जिन्हें करने से आप पेट, कमर, जांघ की चर्बी और मोटापा कम कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1- अप डाउन जंप (20 Reps, 3 Sets)

दोनों पैरों को बराबर जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए स्टेपर (सीढ़ी) पर कूदकर चढ़ें और फिर हल्के से नीचे उतरें। ज्यादा तेज या पैरों पर जोर देते हुए न कूदें।

2- वॉक अप डाउन (30 Reps, 3 Sets)

इस एक्सरसाइज को करते हुए एक पैर ऊपर रखें और दूसरे को नीचे। ऐसे ही दूसरा ऊपर और फिर एक पैर नीचे करें। इस क्रम में ऊपर चढ़ते-उतरते हुए एक्सरसाइज करें।

3- साइड टू साइड स्टेप (30 Reps, 3 Sets)

साइड से स्टेपर पर खड़े हो और एक पैर नीचे फिर ऊपर कूदते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे लेकर कूदें और फिर ऊपर जाने के लिए यही रिपीट करना है।

4- क्रॉस जम्पिंग (20 Reps, 3 Sets)

क्रॉस जम्पिंग में कमर पर हाथ रखें और एक पैर नीचे-ऊपर क्रॉस स्टाइल में करते हुए कूदें। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे ही उतरते-चढ़ते हुए ये एक्सरसाइज करें।

5- जंप स्क्वॉट (15 Reps, 3 Sets)

जंपिंग स्क्वॉट में आपको सीढ़ी से कूदना-उतरना है। पहले पैरों को कंधे की चौड़ाई में फैला लें और फिर स्क्वॉट की पोजिशन में आकर कूदकर ऊपर चढ़ें और फिर इसी पोजिशन में नीचे उतरें।

बेली फैट कम करने के लिए (20 Reps, 3 Sets)

बेली फैट कम करने के लिए आपको जमीन पर लेट जाना है और नीचे पैरों के पास दो बोतल रखें। फिर पैरों को एक साथ उठाते हुए बोतल के किनारे से क्रॉस करें।

हेल्दी डायट- इन एक्सरसाइज को करने के अलावा आपको हेल्दी डायट भी लेनी है। घर का बना खाना खाएं और फल-सब्जियों को खूब खाएं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

ये भी पढ़ें:'गोरी मेम' सौम्या टंडन डायटिंग पर नहीं करतीं यकीन, बस ये 5 काम करती हैं रोजाना
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।