फिटनेस कोच ने शेयर किया 5 मिनट एक्सरसाइज रूटीन, जो 30 के बाद आपको रखेगा जवां और फ्लेक्सिबल!

संक्षेप: फिटनेस कोच और योग एक्सपर्ट मॉर्गन टायलर ने 5 मिनट रूटीन शेयर किया है, जिसे रोजाना करने पर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग और पेन फ्री बनी रहने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 10:11 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
30 की उम्र के बाद शरीर में कई बदलाव आते हैं। खासतौर से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी (लचक), पोस्चर और स्ट्रेंथ पर काफी असर देखने को मिलता है। अगर आप 30+ हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि अब झुकने-मुड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, जल्दी थकान होने लगती है और देर तक सीधा बैठना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में आपको अपने रूटीन में मोबिलिटी एक्सरसाइज शामिल करने की जरूरत है। फिटनेस कोच और योग एक्सपर्ट मॉर्गन टायलर ने 5 मिनट रूटीन शेयर किया है, जिसे रोजाना करने पर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग और पेन फ्री बनी रहने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं।

नीलिंग विंडमिल (60 सेकेंड तक करें)

इसे करने के लिए सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। अब अपनी कमर मोड़ते हुए एक हाथ ऊपर की ओर उठाएं और छत की तरफ देखें। इस दौरान आपका दूसरा हाथ जमीन पर टच होना चाहिए। ये मूवमेंट आपकी रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट को बढ़ाता है।

रिवर्स टेबल टैप टू एल-सिट (60 सेकेंड तक करें)

इस मूवमेंट को करने के लिए रिवर्स टेबल पॉजिशन में आएं, यानी अपने हाथ पीछे और पैर आगे रखकर हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद धीरे-धीरे पैरों को सीधा कर के एल सिट पोज में आएं। वीडियो में देखकर आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये पोज कंधे और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है।

लेटरल ग्लाइड विद नी ड्रॉप (60 सेकेंड)

पैरों को चौड़ा खोलकर बैठ जाएं। अब हल्के-हल्के अपने हिप्स को एक साइड से दूसरी साइड ले जाएं। इस दौरान एक घुटने को अंदर की तरफ मोड़ें। वीडियो देखकर आप मूवमेंट को बेहतर समझ सकते हैं। इससे हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होने में मदद मिलती है।

नीलिंग टू लो स्क्वाट (60 सेकेंड)

इस मूवमेंट को करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएं। अब धीरे धीरे स्क्वाट पॉजिशन में आएं। ये सिंपल सा पोज आपके हिप्स, एंकल और घुटनों को खोलने में मदद करता है।

ऑल्ट सिटिंग-राइजिंग (60 सेकेंड)

इसे करने के लिए बिना हाथों की मदद लिए बैठें और फिर दोबारा खड़े हों, इसे हर बार साइड बदलते हुए करें। ये मूवमेंट बॉडी बैलेंस, कॉर्डिनेशन और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
