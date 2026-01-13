Hindustan Hindi News
पेट की थुलथुली चर्बी हो जाएगी गायब! रोजाना खाली पेट 100 बार करें ये एक्सरसाइज, फिटनेस कोच ने बताया

पेट की थुलथुली चर्बी हो जाएगी गायब! रोजाना खाली पेट 100 बार करें ये एक्सरसाइज, फिटनेस कोच ने बताया

संक्षेप:

बेली फैट कम करने के लिए लोग डायटिंग से लेकर वर्कआउट तक सब करने को तैयार रहते हैं। बेली फैट के कारण शरीर का लुक खराब दिखता है, खासतौर पर बच्चे के होने के बाद औरतें इससे परेशान रहती हैं। इसे कम करने के लिए बस आपको 1 एक्सरसाइज करनी होगी।

Jan 13, 2026 03:54 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
फिटनेस कोच रितिका बलूजा हर दिन अपने इंस्टाग्राम पर फैट, फिटनेस से जुड़ी वीडियो बनाकर शेयर करती रहती हैं। उन्होंने खुद सभी एक्सरसाइज को आजमाकर देखा है और कुछ दिनों में अपना वजन कम किया है। सिर्फ यही नहीं उनका कहना है कि हाथ, पैर, कमर, पेट, जांघ की बढ़ी हुई चर्बी भी कम हो जाएगी, अगर आप सही से एक्सरसाइज करेंगे। अब उन्होंने नाभि के नीचे की चर्बी (बेली फैट) को कम करने के लिए एक असरदार और सरल एक्सरसाइज बताई है। उनके पोस्ट पर आए कमेंट में लोगों ने इसे करने के बाद फायदा हुआ है, ऐसा लिखा भी है। तो क्यों न आप भी बेली फैट को गायब करने के लिए इसे करके देख लें।

बेली फैट की समस्या

बच्चा होने के बाद औरतों को बेली फैट कम करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसके लिए औरतें गर्म पानी से लेकर कई कठिन एक्सरसाइज तक सब करके देख लेती हैं। तो वही कुछ औरतों का पेट ऐसे भी निकल आता है, जो देखने में खराब लगता है। बेली फैट किसी भी टाइट कपड़ों पर साफ दिखाई देता है, जो लुक को भी बिगाड़ देता है।

लेग अप-डाउन एक्सरसाइज

आपको बेली फैट से छुटकारा पाने के लिए लेग अप-डाउन एक्सरसाइज करनी है। दीवार को सहारे के लिए पकड़ लें और थोड़ा तेजी से सीढ़ी चढ़ने वाली अवस्था में पैर ऊपर-नीचे रखें। ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा तेजी में करनी होगी, जिससे पेट की चर्बी पर फर्क पड़े। डिलीवरी के फौरन बाद औरतें ये एक्सरसाइज न करें और जब भी करना शुरू करें, अपनी डॉक्टर से सलाह लें। इस एक्सरसाइज को डिलीवरी के 6-7 महीने बाद करना सुरक्षित हो सकता है।

कितनी बार करें

इस एक्सरसाइज को खाली पेट करना है और वो भी गिनते हुए 100 बार रोजाना। जी हां, 100 बार इसे डेली करना है, तभी आपको कुछ असर दिखेगा। आप इसे 50-50 में काउंट करते हुए कर सकती हैं। 15-20 दिन करते हुए ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। फिर आप इसे कुछ दिनों तक और लगातार करें।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
