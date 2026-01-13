पेट की थुलथुली चर्बी हो जाएगी गायब! रोजाना खाली पेट 100 बार करें ये एक्सरसाइज, फिटनेस कोच ने बताया

संक्षेप: बेली फैट कम करने के लिए लोग डायटिंग से लेकर वर्कआउट तक सब करने को तैयार रहते हैं। बेली फैट के कारण शरीर का लुक खराब दिखता है, खासतौर पर बच्चे के होने के बाद औरतें इससे परेशान रहती हैं। इसे कम करने के लिए बस आपको 1 एक्सरसाइज करनी होगी।

फिटनेस कोच रितिका बलूजा हर दिन अपने इंस्टाग्राम पर फैट, फिटनेस से जुड़ी वीडियो बनाकर शेयर करती रहती हैं। उन्होंने खुद सभी एक्सरसाइज को आजमाकर देखा है और कुछ दिनों में अपना वजन कम किया है। सिर्फ यही नहीं उनका कहना है कि हाथ, पैर, कमर, पेट, जांघ की बढ़ी हुई चर्बी भी कम हो जाएगी, अगर आप सही से एक्सरसाइज करेंगे। अब उन्होंने नाभि के नीचे की चर्बी (बेली फैट) को कम करने के लिए एक असरदार और सरल एक्सरसाइज बताई है। उनके पोस्ट पर आए कमेंट में लोगों ने इसे करने के बाद फायदा हुआ है, ऐसा लिखा भी है। तो क्यों न आप भी बेली फैट को गायब करने के लिए इसे करके देख लें।

बेली फैट की समस्या बच्चा होने के बाद औरतों को बेली फैट कम करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसके लिए औरतें गर्म पानी से लेकर कई कठिन एक्सरसाइज तक सब करके देख लेती हैं। तो वही कुछ औरतों का पेट ऐसे भी निकल आता है, जो देखने में खराब लगता है। बेली फैट किसी भी टाइट कपड़ों पर साफ दिखाई देता है, जो लुक को भी बिगाड़ देता है।

लेग अप-डाउन एक्सरसाइज आपको बेली फैट से छुटकारा पाने के लिए लेग अप-डाउन एक्सरसाइज करनी है। दीवार को सहारे के लिए पकड़ लें और थोड़ा तेजी से सीढ़ी चढ़ने वाली अवस्था में पैर ऊपर-नीचे रखें। ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा तेजी में करनी होगी, जिससे पेट की चर्बी पर फर्क पड़े। डिलीवरी के फौरन बाद औरतें ये एक्सरसाइज न करें और जब भी करना शुरू करें, अपनी डॉक्टर से सलाह लें। इस एक्सरसाइज को डिलीवरी के 6-7 महीने बाद करना सुरक्षित हो सकता है।

कितनी बार करें इस एक्सरसाइज को खाली पेट करना है और वो भी गिनते हुए 100 बार रोजाना। जी हां, 100 बार इसे डेली करना है, तभी आपको कुछ असर दिखेगा। आप इसे 50-50 में काउंट करते हुए कर सकती हैं। 15-20 दिन करते हुए ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। फिर आप इसे कुछ दिनों तक और लगातार करें।