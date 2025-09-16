डाइटिंग के दौरान बार-बार भूख लगती रहती है? डॉक्टर से जानें 5 असरदार टिप्स

डाइटिंग शुरू तो हो तो जाती है, लेकिन भूख को कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि डाइटिंग पर रहने के बाद उन्हें सारा टाइम भूख ही लगती रहती है। आइए इसपर वेट लॉस एक्सपर्ट की सलाह जानते हैं।

वजन घटाने की बात होती है, तो सबसे पहले डाइटिंग का नाम आता है। मोटा-मोटा कहें तो डाइटिंग में आपको हेल्दी खाना होता है और थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना होता है। यानी दिन भर में आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी की जरूरत है, उससे थोड़ी कम कैलोरी लेना। इससे आपकी बॉडी जमा हुए फैट से एनर्जी लेती है और वेट लॉस होता है। अब डाइटिंग शुरू तो हो तो जाती है, लेकिन भूख को कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि डाइटिंग पर रहने के बाद उन्हें सारा टाइम भूख ही लगती रहती है। वेट लॉस एक्सपर्ट डॉ शिखा सिंह ने इस टॉपिक पर काफी डिटेल में बताया है, आइए जानते हैं।

अच्छा है डाइटिंग के दौरान भूख लगना डॉ शिखा कहती हैं कि डाइटिंग के दौरान सारा दिन थोड़ी भूख लगना नॉर्मल है। बल्कि ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही है। इस दौरान आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस होगा क्योंकि आपके शरीर को उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, जितनी उसे चाहिए। ऐसे में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत होती है। हालांकि कुछ छोटी-छोटी टिप्स अपनाकर आप भूख को कंट्रोल कर सकते हैं।

ज्यादा वॉल्यूम वाला खाना खाएं डॉक्टर कहती हैं कि ऐसा खाना खाएं, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा हो। यानी जो हो तो ज्यादा लेकिन उसमें कैलोरी की मात्रा कम हो। आप ढेर सारी सलाद, सब्जियां और थोड़े फल खा सकते हैं। ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी रखते हैं।

धीरे-धीरे खाना खाएं एक्सपर्ट बताती हैं कि खाना हमेशा धीरे-धीरे खाना चाहिए। दरअसल हमारा पेट भर गया है, इसका सिग्नल पेट से दिमाग तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। ऐसे में अगर आप धीरे-धीरे खाते हैं, तो कम खा कर भी पेट भर जाएगा। इसके अलावा खूब चबा-चबाकर खाना खाएं और जब खाने बैठें तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान लगाएं।

खुद को बिजी रखें अक्सर जंक फूड या कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हमें तभी होती है, जब हम फ्री बैठे होते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट ब्रेक करना नहीं चाहते हैं, तो खुद को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। ऐसा करने से आपका ध्यान बार-बार भूख या खाने की तरह नहीं जाएगा।

स्मार्ट ऑप्शन चुनें डॉ शिखा कहती हैं कि आप कुछ स्मार्ट स्वैप भी कर सकते हैं। जैसे प्लेन रोटी की जगह मिलेट रोटी खाएं, प्लेन राइस की जगह वेजिटेबल पुलाव खाएं, सिंपल दही की जगह सब्जियों वाला रायता खाएं। कोशिश करें कि आपकी हर मील में प्रोटीन शामिल हो। इसके अलावा दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं।