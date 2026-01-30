Hindustan Hindi News
ना क्रैश डाइट, ना भूखा रहना! मुस्कान ने ऐसे घटाया 50 किलो वजन, शेयर किया पूरा प्लान

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुस्कान ने वेट लॉस जर्नी शेयर की है। उन्होंने 10-12 नहीं पूरे 50 किलो वजन कम किया है। मुस्कान बताती हैं कि उन्होंने कोई फैंसी डाइट फॉलो नहीं की बल्कि घर का खाना ही खाया। उन्होंने अपना पूरा डाइट प्लान शेयर किया है, आइए जानते हैं-

वेट लॉस करना उतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपके पास सही गाइडेंस हो तो। आजकल तो सोशल मीडिया पर फ्री में ही काफी जानकारी मौजूद है। जाने-माने न्यूट्रीशनिस्ट से ले कर वो लोग जिन्होंने खुद अपना अच्छा-खासा वेट लॉस किया है, अक्सर टिप्स साझा करते ही रहते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुस्कान ने भी अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है। उन्होंने 10-12 नहीं पूरे 50 किलो वजन कम किया है। मुस्कान बताती हैं कि उन्होंने कोई फैंसी डाइट फॉलो नहीं की बल्कि घर का खाना ही खाया। खुद को भूखा नहीं रखा लेकिन पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दिया। इसके अलावा चीनी और जंक फूड पूरी तरह अवॉइड किया और खाने की टाइमिंग फिक्स रखी। उन्होंने अपना पूरा डाइट प्लान शेयर किया है, आइए जानते हैं।

ऐसे करती थीं आपनी सुबह की शुरुआत (7-8 बजे के बीच)

मुस्कान बताती हैं कि वो अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से करती थीं। इसकी जगह वो कभी-कभार जीरा वाटर भी पीती थीं, जो मेटाबॉलिज्म को किकस्टार्ट करता है। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के लिए वो 1 उबला हुआ अंडा और 5 भीगे हुए बादाम खाती थीं।

ब्रेकफास्ट होता था फाइबर से भरपूर

मुस्कान अपना ब्रेकफास्ट सुबह 9 से 10 बजे के बीच करती थीं। इसमें वो ओट्स चीला या वेजिटेबल उपमा खाती थीं, जो फाइबर से भरपूर हैं। ये काफी फिलिंग होते हैं इसलिए भूख भी जल्दी नहीं लगती। इसके अलावा वो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी भी पीती थीं, जो उन्हें मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट देती थी।

मिड मॉर्निंग स्नैक (12 बजे)

नाश्ते के बाद और लंच से पहले हल्की भूख लगने लगती है। इसके लिए वो एक फल आमतौर पर अमरूद या सेब खाती थीं। इसके अलावा मुट्ठीभर मखाना भी, जो एक लो कैलोरी और क्रंची स्नैक ऑप्शन है।

लंच (2-3 बजे के बीच)

मुस्कान लंच में एक बैलेंस्ड मील लेती थी, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और कार्ब्स की मात्रा बैलेंस होती थी। उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान लंच में एक कप क्विनोआ या ब्राउन राइस, इसके साथ ग्रिल्ड चिकन या पनीर या फिर दाल और खूब सारी सलाद (टमाटर, खीरा और गाजर) शामिल की थी।

इवनिंग स्नैक (5 बजे)

शाम के समय हल्की भूख लगती है। इस दौरान पानी क्रेविंग कंट्रोल करना जरूरी है। मुस्कान बताती हैं कि वो इवनिंग स्नैक में आमतौर पर प्रोटीन शेक लेती थीं। इसकी जगह कभी कभार रोस्टेड चने या स्प्राउट्स भी खा लेती थीं। दूध वाली चाय की जगह वो हर्बल टी प्रिफर करती थीं।

जल्दी फिनिश करें अपना डिनर

उनका डिनर आमतौर पर 7 से 8 बजे के बीच हो जाता था। जिसमें वो ग्रिल्ड फिश या पनीर को कम तेल में भुनी हुई सब्जियों के साथ खाती थीं। इसके अलावा कभी-कभार क्लियर सूप (चिकन या वेज) भी ले लेती थीं। मुस्कान कहती हैं कि उन्होंने डिनर में कार्ब्स को पूरी तरह अवॉइड किया था, जिससे उन्हें काफी फायदा मिला।

रात की क्रेविंग को कैसे फिक्स किया

कई बार देर रात कुछ खाने की क्रेविंग उठने लगती है। ऐसे में मुस्कान डार्क चॉकलेट (70%) का एक टुकड़ा खा लेती थीं। इसके अलावा वो सोने से पहले अजवाइन का पानी या जीरा वाटर पीती थीं, जो पाचन को बेहतर करने में उनकी मदद करता था।

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
