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बजट फ्रेंडली शूज की तलाश है, तो Summer Deals में आधे दाम में खरीदें Boldfit के जूते

May 07, 2026 03:56 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Great summer sale pre deals लाइव हो चुका है, तो इस मौके का फायदा उठाएं और अपना पसंदीदा प्रोडक्ट आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें!

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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Great Summer Sale कल से शुरू होने वाला है, पर Amazon ने आज ही अपना प्री डील लांच कर दिया है। ये मौका उन लोगों के लिए है, जो अक्सर प्रोडक्ट का प्राइस देखकर उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आप लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, पर हर बार जूतों का प्राइस ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें नहीं खरीदते हैं। Summer sale प्री डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें। Boldfit के जूते सस्ते और टिकाउ होते हैं, साथ ही बेहद आरामदायक भी हैं। इतना ही नहीं सस्ता होने का मतलब ये नहीं की स्टाइल के साथ कंप्रोमाइज किया जाए, ये बेहद स्टाइलिश भी हैं। तो अभी भी क्या सोच रहे हो, मोबाइल उठाओ और डील्स का फायदा उठाओ।

बजट फ्रेंडली शूज की तलाश है, तो Summer Deals में आधे दाम में खरीदें Boldfit के जूते
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Boldfit का trekking शूज देखने में काफी स्टाइलिश है। अगर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह का जूता आपके पास जरूर होना चाहिए। वहीं बाइकर्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एंटी स्किड सोल है, जो बैलेंस मेंटेन रखता है और स्लीपरी जगह पर भी पैरों का ग्रिप बनाए रखता है। इस तरह चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। वहीं इसकी फैब्रिक फ्लैक्सिबल है, इस तरह लंबे गतिविधि के बाद भी पैर जल्दी नहीं थकते। तो क्यों न समर डील्स में आप इसे 55% के ऑफ पर आर्डर करें।

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Great Summer Sale के प्री डील्स में ये कैजुअल जूता 66% के ऑफ पर मिल जाएगा। अब आपका इंतजार खत्म हुआ, Boldfit का ये आरामदायक वॉकिंग, जॉगिंग शूज बजट फ्रेंडली दाम पर उपलब्ध है। लंबे समय से सस्ते लेकिन कंफर्टेबल जूते की तलाश थी, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ये मौका बार-बार नहीं आएगा।

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क्रिकेट के शौकीन हैं, तो Boldfit का ये जूता क्यों नहीं ट्राई करते! ये स्पोर्ट्स शूज न केवल स्टाइलिश है, बल्कि कंफर्टेबल भी है। इसका सोल बैलेंस मेंटेन रखता है और जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है। इस तरह गतिविधियों के दौरान पैर जल्दी नहीं थकते। अक्सर क्रिकेट शूज महंगे आते हैं, परंतु बोल्ड फीट के इस जूते पर अभी 62% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।

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Boldfit वॉकिंग शूज आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस कैजुअल जूते का गद्देदार सोल पैरों को फुल सपोर्ट देता है और पूरे दिन कंफर्टेबल रखता है। ऑफिस जाना हो या लंबी जर्नी तय करनी हो, इस तरह के जूते बेहद आरामदायक साबित होंगे। समर सेल डील्स में इस पर 64% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें।

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Boldfit का badminton shoes काफी लोगों का पसंदीदा है। ये आरामदायक जूता पैरों को पूरा सपोर्ट देता है और इसका सोल बैलेंस मेंटेन रखता है। इस तरह चोट लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेती है, ताकि गेम के दौरान आपका फ्लो बना रहे। अगर आप भी टेनिस, पैडल या बैडमिंटन जैसे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस जूते को 75% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

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क्या आपको भी रनिंग शूज की तलाश है, तो Boldfit का ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस हल्के आरामदायक रनिंग शूज का सोल गद्देदार है, जो पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करता है। जिम जाना हो या जॉगिंग करना हो, ये जूता पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसमें एंटी स्लिप सोल है, जिससे फिसलने और चोट लगने की संभावना बेहद कम होती है।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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