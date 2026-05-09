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50% के बंपर डिस्काउंट ऑफर्स के साथ आज ही खरीदें स्केचर्स के पॉकेट फ्रेंडली जूते

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो स्केचर्स पर इस समय जूते बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं, इन्हें घर बैठे आज ही ऑर्डर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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ब्रांडेड जूतों का शौक है, मगर बजट एलाऊ नहीं करता तो ये एक सुनहरा मौका है! समर डील्स में स्केचर्स के जूतों पर प्राइस ड्रॉप चल रहा है, जहां आप इन्हें 40 से 80% के ऑफ पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा पॉकेट फ्रेंडली डील बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें। बिना इंतजार किए, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

50% के बंपर डिस्काउंट ऑफर्स के साथ आज ही खरीदें स्केचर्स के पॉकेट फ्रेंडली जूते
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Skechers के इस जूते का यूनिक रंग लोगों को काफी पसंद आया है। ये जूता अपने गद्देदार सोल के लिए जाना जाता है, अगर पैरों में दर्द रहता है तो इस तरह के जूते आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। खासकर जो लोग ज्यादा ड्राइव करते हैं, या अक्सर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा, मौके का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

पॉकेट फ्रेंडली जूते की तलाश है, तो इस पर एक नजर जरूर डालें! Skechers का ये स्नीकर शूज कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन है। शारीरिक गतिविधियों के दौरान इन्हें कैरी करने के अलावा कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इस समय ये 55% के ऑफ पर उपलब्ध हैं, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें।

इस जूते का कलर, डिजाइन और कंफर्ट सब कमाल का है। अगर आपको लेस वाले जूते नहीं पसंद, तो ये वॉकिंग स्नीकर्स बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, या लंबा ड्राइव करते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका गद्दार सोल टखनों को रिलैक्स रखता है और पैरों को थकान से बचाता है। इससे पहले की प्रोडक्ट्स आउट ऑफ़ स्टॉक होना शुरू हों, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Skechers का ये बजट फ्रेंडली जूता 2000 के अंदर आएगा। समर डील में इस पर 60% का ऑफ मिल रहा है ये मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग हो या कैजुअल आउटिंग, ये हर मौके के लिए एक आरामदायक विकल्प है। इसका सपोर्टिव सोल पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है, लंबे समय तक पहनने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती।

इस जूते का कंफर्टेबल डिजाइन और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक कमाल की है। शारीरिक गतिविधियों के अलावा आप इन्हें लंबी ड्राइव के दौरान कैरी कर सकते हैं। लंबे समय से बजट फ्रेंडली ब्रांडेड जूता ढूंढ रहे हैं, तो अब आपकी खोज खत्म हुई! 50% के ऑफ पर आधे दाम में स्केचर्स का ये जूता केवल 1649 रुपए में अमेजॉन पर उपलब्ध है।

6. Skechers Men Summits Sneakers

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साधारण से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो Skechers का ये जूता कैसा रहेगा? इसका डिजाइन और कंफर्टेबल फील दोनों आपको बेहद पसंद आयेंगे। खासकर इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है और बैलेंस मेंटेन रखती है। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

ये जूता कंफर्टेबल होने के साथ ही देखने में स्टाइलिश भी है। इसका गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान, पैरों को थकान से बचाता है, ताकि गतिविधियों के दौरान आप अधिक प्रोडक्टिव रहें। आपको हाइकिंग पर जाना हो या ट्रेकिंग पर ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मेरी तरह आपको भी जूतों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये एक अच्छा मौका है! समर डील में इसपर 48% का ऑफ उपलब्ध है, इसे हाथ से न जाने दें।

Skechers का ये स्नीकर शूज कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन है। शारीरिक गतिविधियों के दौरान इन्हें कैरी करने के अलावा कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। खासकर इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है और बैलेंस मेंटेन रखती है। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

गर्मी में कंफर्टेबल लुक के लिए ऑर्डर करें समर फ्रेंडली हल्के आरामदायक शर्ट्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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