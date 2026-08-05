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Amazon Great Freedom Sale Deals: आधे दाम में खरीदें Asics के बेस्ट रेटेड जूते

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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Asics के बेस्ट रेटेड जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

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अगर आपको भी जूतों का शौक है, मगर ब्रांडेड जूतों का दाम देखकर इन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं होती, तो ये एक अच्छा मौका है। Prime members के लिए आज रात 12 बजे से Amazon Great Freedom Sale 2026 शुरू हो जाएगा, जहां Asics जैसे बेस्ट ब्रांडेड जूतों पर 40 से 60% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा। साथ में एडिशनल बैंक ऑफर्स और कैश बैक भी मिल जाएंगे। कुल मिलाकर Asics के जूते आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वर्कआउट से लेकर रनिंग और जॉगिंग, यहां तक कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी इन्हें स्टाइल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और बेहद सस्ते में ऑर्डर करें अपना पसंदीदा जूता।

Asics shoes for men
एसिक्स के जूते।

जानिए Asics के जूतों की विशेषता:

ASICS दुनिया भर में अपने स्पोर्ट फुटवियर के लिए जाना जाता है। इसके जूते शारीरिक गतिविधियों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इन्हें बनाने में जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। जिससे बिना थकान और चोट के गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।

यहां खरीदें Asics के बेस्ट रेटेड जूते:

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Asics Gel-Contend 4B+ का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी क्वालिटी उतनी ही आरामदायक है। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट स्मूद रखता है, ताकि पैरों में चोट न लगे! 6000 से अधिक उपभोक्ताओं का पसंदीदा ये जूता आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। आउटिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, इस जूते को आराम से कैरी कर सकते हैं। इसके सोल टखनों पर गद्देदार महसूस होते हैं और पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देते हैं, ताकि थकान और चोट लगने की संभावना न हो।

2. ASICS Gel-Contend 9

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रनिंग और वर्कआउट का शौक है, तो Asics Gel-Contend 9 के जूते ट्राई करें। प्रीमियम क्वालिटी का ये रनिंग शूज अपने बेहतर संतुलन के लिए जाना जाता है, इस तरह शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि इसका स्टाइल और कलर दोनों बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इसे गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।

Asics का रनिंग शूज कमाल का है। इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे एक आरामदायक विकल्प बनाते हैं। रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या जॉगिंग करना हो, ये जूता बेहतर संतुलन बनाए रखता है। साथ ही गतिविधियों के दौरान उत्पादकता बढ़ाता है, तो ये जूता आपकी मदद कर सकता है। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है, कैजुअल आउटफिट्स के साथ ये बेहद आकर्षक लगेगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Asics का ये रनिंग शूज एक कमाल का जूता है। मजबूत और टिकाऊ जूते की तलाश है, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। अगर आपको भी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना है और लंबे समय से जूते की तलाश है, तो ये एक अच्छा मौका है। Asics के जूतों पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस ब्रांड के जूते काफी महंगे आते हैं, ये मौका हाथ से गया तो दोबारा मिलना मुश्किल है।

Asics Mens Jolt 4 रनिंग शूज मजबूत और टिकाऊ जूता है। इस ब्रांड का जूता आमतौर पर महंगा आता है, मगर इस समय ये 48% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये आपकी सोच से आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएंगे। इस बजट फ्रेंडली जूते का प्रीमियम फील आपको हैरान कर देगा। ये जूता फ्लैक्सिबल है, साथ ही ये हल्का और हवादार भी है, इस प्रकार ये पैरों को बेहतर सपोर्ट और संतुलन देते हैं। कम दाम में बेहतर क्वालिटी चाहिए तो इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Asics का रनिंग शूज ड्यूरेबल और कंफर्टेबल है, जो पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देते हैं। वर्कआउट और जिम के अलावा आपको वॉक करना हो या लंबी दूरी तय करनी हो, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है, साथ ही चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। वहीं जो लोग रोजाना घंटों ड्राइव करते हैं, उनके लिए ये जूता आरामदायक विकल्प है। जिम में वर्कआउट कर रहे हों या रनिंग और जॉगिंग, ये आपके टखनों पर कम से कम दबाव डालते हैं, जिससे पैरों में थकान कम होता है।

ASICS का रनिंग शूज रोजाना जॉगिंग और रनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। 50% के ऑफ पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध है। ये जितना आरामदायक है, देखने में भी उतना ही स्टाइलिश है। इसे रनिंग जॉगिंग और शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं। इसका गद्देदार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है, और आपको रनिंग और शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।

ASICS का ये जूता काफी लोगों का पसंदीदा विकल्प है, ये पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखते हैं। आप इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान पहनने के साथ ही इसे किसी भी खेल के दौरान बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट के लिए पहन सकते हैं। इन्हें बनाने में इस्तेमाल हुई फैब्रिक हवादार है, जिससे पैरों में ठंडक का एहसास बना रहता है। 53% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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