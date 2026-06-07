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ASICS जूतों पर 50% से अधिक छूट: अपने फिटनेस सफर को बनाएं सस्ता और स्टाइलिश!

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप प्रीमियम स्पोर्ट्स जूतों की तलाश में हैं, तो अब आपके लिए एक सुनहरा मौका है! Amazon पर ASICS के जूतों पर 50% से ज्यादा की छूट मिल रही है। जानें क्यों ये जूते आपके वर्कआउट और जॉगिंग के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

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लंबे समय से अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम जूता लेने का सोच रहे, मगर हर बार प्राइस देखकर रुक जाते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है! इस समय Amazon पर Asics के जूतों पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा। इनपर 50% से अधिक ऑफ मिल सकता है। यानी आप आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वर्कआउट से लेकर रनिंग और जॉगिंग तक Asics के जूते पैरों को पूरा सपोर्ट देते हैं, तो अभी भी क्या सोच रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इन्हें ऑर्डर करें।

ASICS जूतों पर 50% से अधिक छूट: अपने फिटनेस सफर को बनाएं सस्ता और स्टाइलिश!

क्या है Asics के जूतों की विशेषता:

ASICS दुनिया भर में अपने स्पोर्ट फुटवियर के लिए जाना जाता है। इसके जूते शारीरिक गतिविधियों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इन्हें बनाने में जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। जिससे बिना थकान और चोट के गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।

यहां खरीदें Asics के 8 बेहतरीन विकल्प:

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Asics का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी क्वालिटी भी उतनी ही कमाल है। बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक खेल के दौरान पैरों का मूवमेंट स्मूद रखती है, ताकि पैरों में चोट न लगे! खेल के अलावा कैजुअल आउटिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, इस जूते को आराम से कैरी कर सकते हैं। इसके सोल टखनों पर गद्देदार महसूस होते हैं और पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देते हैं, ताकि थकान और चोट लगने की संभावना कम से कम हो।

रनिंग और वर्कआउट का शौक है, मगर जूते नहीं हैं इसलिए कहीं न कहीं उत्पादकता कम होती जा रही! ऐसे में Asics का ये जूता ट्राई करें। प्रीमियम क्वालिटी के इस रनिंग शूज के सपोर्ट और कंफर्ट के आगे सब फेल है। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि इसका स्टाइल और कलर दोनों बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इसे गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। वहीं ये Asics का एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय और भी सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

3. ASICS Gel-Contend 9

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Asics Gel-Contend 9 का लुक कमाल का है। इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे एक आरामदायक विकल्प बनाते हैं। अगर गतिविधियों के दौरान उत्पादकता को बढ़ाना है, तो ये जूता आपकी मदद कर सकता है। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है, कैजुअल आउटफिट्स के साथ ये बेहद आकर्षक लगेगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Asics का ये रनिंग शू एक कमाल का जूता है। अगर आपको भी शारीरिक करते वीडियो में भाग लेने और लंबे समय से जूते की तलाश है तो यह एक अच्छा मौका है। Asics का ये जूता इस समय 63% के ऑफ पर केवल 1849 रुपए में उपलब्ध है। इस ब्रांड के जूते काफी महंगे आते हैं, ये मौका हाथ से गया तो दोबारा मिलना मुश्किल है। इसके सोल टखनों पर गद्देदार महसूस होते हैं और पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देते हैं, ताकि थकान और चोट लगने की संभावना कम से कम हो।

Asics का नाम सुनते ही आपको लगता है इसके जूता 5k से नीचे कहा मिलेंगे, तो इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और ये आपकी सोच से आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएंगे। इस बजट फ्रेंडली जूते का प्रीमियम फील आपको हैरान कर देगा। इसकी हवादार फैब्रिक और इसका आरामदायक सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देता है। इस जूते पर 59% का प्राइस ड्रॉप है, इसे आज ऑर्डर करें।

Asics का Gel-Contend 4B+ जूता ड्यूरेबल और कंफर्टेबल है, जो पैरों को पूरा सपोर्ट देता है। इंटेंस वर्कआउट और जिम के अलावा भी वॉक करना हो या लंबी दूरी तय करनी हो, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है, साथ ही चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। जिम में वर्कआउट कर रहे हों या रनिंग और जॉगिंग, ये आपके टखनों पर कम से कम दबाव डालते हैं, जिससे पैरों में कम थकान महसूस होता है। 50% के ऑफ पर आधे दाम में इसे आज ही ऑर्डर करें!

ASICS का Gel-Venture 9 रनिंग शू रोजाना जॉगिंग और रनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये जितना आरामदायक है, उतना ही देखने में भी स्टाइलिश है। इसे रनिंग जॉगिंग और शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं। इसका गद्दार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है, और आपको रनिंग का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इस समय ये 44% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

ASICS Gel-Courtmov+ बैडमिंटन शू के डिजाइन गतिविधियों के दौरान पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखते हैं। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक खेल के दौरान पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। इन्हें बनाने में इस्तेमाल हुई फैब्रिक हवादार है, जिससे पैरों में ठंडक का एहसास बना रहता है। रोजाना रनिंग पर जाते हैं, ये जूता पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, जिससे रनिंग के दौरान चोट और थकान की संभावना बहुत कम हो जाती है।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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