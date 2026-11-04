ना जिम, ना सख्त डाइट! 55 की उम्र में ऐसे फिट रहते हैं एलन मस्क, जानें उनका फिटनेस सीक्रेट
दुनिया के जाने-माने अरबपति कारोबारी, उद्यमी और टेक्नोलॉजी इनोवेटर एलन मस्क खुद को फिट रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं लेकिन हेल्दी रहते हैं। आज हम एलन मस्क के फिटनेस रूटीन के बारे में जानेंगे।
अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने दुनियाभर में अपना नाम बनाया है और वह 55 साल के हो चुके हैं। 55 की उम्र में शौहरत पाने वाले एलन मस्क की सही उम्र बता पाना लगभग मुश्किल होता है। एलन मस्क 55 की उम्र में भी काफी यंग और फिट दिखते हैं लेकिन हैरानी की बात है कि वह इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जी हां, एलन मस्क को जिम में घंटों तक पसीना बहाना पसंद नहीं है और ना ही किसी तरह की डाइट करना। उनका सीधा मानना है कि आपको सबकुछ खाना और करना चाहिए। ऐसे में उनकी फिटनेस लोगों को हैरान करती है। आज हम सक्सेसफुल मैन एलन मस्क के फिटनेस रूटीन के बारे में जानेंगे।
जिम करना नहीं है पसंद
एलन मस्क को जिम करना पसंद नहीं है। उन्हें कार्डियो करना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन खुद को फिट रखने के लिए वह कभी-कभी वेटलिफ्टिंग कर लेते हैं। उन्हें सिर्फ जिम करना पसंद नहीं है और इसलिए वह ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए टीवी देखना पसंद करते हैं। उन्हें फाइटिंग स्पोर्ट्स काफी पसंद है और उन्होंने ताइक्वांडो, कराटे, जूडो और ब्राजीलियन जिउ-जित्सु की ट्रेनिंग ली है।
खान-पान का भी नहीं है नियम
एलन मस्क को सिंपल खाना पसंद है लेकिन वह किसी तरह की डाइट फॉलो नहीं करते हैं। कुछ सालों पहले उन्होंने वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लिया था और इसके बाद फिर सब छोड़ दिया। उन्हें खाने में फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है। इसके अलावा वह सलाद खूब खाते हैं और सूप पीते हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि वह डोनट्स खूब खाते हैं और कई बार नाश्ते में सिर्फ यही खाते हैं। इसके अलावा उन्हें भारत का बटर चिकन और नान काफी पसंद है।
बस अपनाते हैं 3 आदतें
- एलन मस्क भले ही जिम नहीं जाते हैं लेकिन वह अपने स्टेप्स को पूरा करते हैं। वह दिनभर चलते-फिरते रहते हैं और समय मिलने पर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। सिर्फ वॉक करने से भी शरीर एक्टिव और फिट रहता है। हैवी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो टहल लीजिए। हालांकि, वेटलिफ्टिंग और कार्डियो भी उतना ही जरूरी है।
- एलन मस्क खाने को लेकर कुछ परहेज नहीं करते हैं और वह डोनट्स और ब्लैक कॉफी खूब पीते हैं। लेकिन सलाद-सब्जियां, सूप भी काफी पीते हैं। इससे उनके शरीर का बैलेंस बना रहता है। हालांकि, ज्यादा शुगर, ब्लैक कॉफी शरीर को नुकसान पहुंचाती है।
- एलन मस्क के बिजी शेड्यूल के कारण उन्हें सोने का समय सिर्फ 6 घंटे का मिलता है। वह 1 बजे सोते हैं और 6 बजे सुबह उठ जाते हैं। उनका कहना है कि माइंड को एक्टिव रखने के लिए आपको 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। वैसे डॉक्टर्स 7-8 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं।
फिटनेस रूटीन को लेकर सलाह
एलन मस्क अपने शरीर के हिसाब से फिटनेस रूटीन को फॉलो करते हैं। बिजी शेड्यूल के कारण वह लगातार जिम नहीं कर पाते हैं और ना ही हेल्दी चीजें खा पाते हैं। आप एलन मस्क के फिटनेस रूटीन से सलाह ना लीजिएगा वरना खुद को स्वस्थ रहने के लिए कसरत और खाना दोनों ही जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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