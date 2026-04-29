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चाय के साथ गलत चीज खाने पर होता है बड़ा नुकसान, डॉक्टर से जानें क्या खाएं

Apr 29, 2026 10:42 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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चाय हर घर में पी जाने वाली एक कॉमन ड्रिंक है। लेकिन इसके साथ क्या खाएं इसे लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। यहां एक्सपर्ट से जानिए क चाय के साथ किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। 

चाय के साथ गलत चीज खाने पर होता है बड़ा नुकसान, डॉक्टर से जानें क्या खाएं

दुनिया में अगर किसी चीज को पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाता है तो वह चाय है। माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। लेकिन भारत में लोग इसे सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग दिनभर में 10 कप चाय पी जाते हैं। चाय अलग-अलग प्रकार की होती है। हालांकि, चाय की पत्तियां एक ही पौधे से आती हैं, बस इन्हें प्रोसेस करने के तरीके के आधार पर ये अलग-अलग प्रकार की बनती हैं।आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है। यहां असम और दार्जीलिंग की चाय पूरी दुनिया में फेमस है। चाय के साथ लोग कुछ हल्के-फुल्के स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही रहता है कि चाय के साथ क्या खाएं क्योंकि अगर आप चाय के साथ कोई गलत चीज खाते हैं तो सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए बताया कि चाय के साथ क्या खाना चाहिए।

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क्या कहती हैं डॉक्टर

डॉक्टर कहती हैं कि चाय एसिडिक होने के साथ अंदर से शरीर को ड्राई करने वाली और पित्त बढ़ाने वाली होती है। इसलिए जो भी चीजें खाएं इसको बैलेंस करके ही खाएं। इसलिए बेस्ट है कि आप रोस्टेड मखाना खाएं। ये मीठे और अल्कालाइन होते हैं जो पूरी तरह से चाय से होने वाली एसिडिटी और ड्राईनेस को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा आप रोस्टेड नट्स खा सकते हैं। बादाम, अखरोट और पिस्ता को बिना नमक के रोस्ट करके चाय के साथ खा सकते हैं। नट्स और अखरोट के अलावा रोस्टेड चना भी बेहतरीन होता है।

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किन चीजों को अवॉइड करें

बहुत से लोग चाय के साथ समोसे, तीखी चिप्स और नमकीन खाना पसंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर चाय के साथ नमक, स्पाइसी और फ्राइड चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करें। जिन भी चीजों से एसिडिटी होती है, उन सभी चीजों को अवॉइड करें।

क्या खा सकते हैं नमकीन

बहुत से लोग चाय के साथ नमकीन खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? एक्सपर्ट कहती हैं कि चाय के साथ आप नमकीन खा सकते हैं अगर चाय में दूध न हो तो। चाय में दूध न होने पर नमक वाली चीजों को साथ खा सकते हैं। डाक्टर चाय के साथ बिस्कुट भी कभी-कभी खाने की सलाह देती हैं।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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