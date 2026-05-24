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चाय के साथ मखाने खाने वाले सुनें डायटीशियन की बात, कहीं इस आदत की वजह से तो नहीं हो रही पाचन की समस्या?

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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चाय के साथ ज्यादातर लोग नमकीन चीजों को खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग शाम की चाय के साथ मखाना खाते हैं। ये एक ऐसा स्नैक है जिसे हेल्दी माना जाता है। लेकिन क्या चाय के साथ इसे खाना ठीक है? आइए डायटीशियल से जानते हैं। 

चाय के साथ मखाने खाने वाले सुनें डायटीशियन की बात, कहीं इस आदत की वजह से तो नहीं हो रही पाचन की समस्या?

मखाना सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें कैलोरी बहुत कम और फाइबर-प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे असमय भूख नहीं लगती और वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये हड्डियों के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है और सोडियम की मात्रा काफी कम होती है। यह कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ठीक रखता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। हेल्दी और टेस्टी होने की वजह से मखाने को ज्यादातर लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या वाकई चाय के साथ इसे खाना फायदेमंद है? आइए, डायटीशियन श्वेता शाह पंचाल के वीडियो से समझते हैं।

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चाय के साथ मखाना

चाय में टैनिन होता है, जो मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम,फास्फोरस के अवशोषण को लॉक करता है। वहीं मखाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। जब आप दोनों को एक साथ खाते हैं तो चाय में मौजूद टैनिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण हो रकता है। वहीं शरीर इन दोनों मिनरल्स को अबसॉर्ब करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन नहीं कर पाता। कैफीन पाचन क्रिया को तेज कर देता है, जिससे मखाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। चाय में दूध मिलाने से पाचन पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे पेट फूलने की समस्या होती है। दोनों ही चीजों को पचाने के लिए अलग एंजाइम की जरूरत होती है। इन दोनों चीजों को साथ खाने पर पाचन पर असर होता है और इससे पाचन प्रक्रिया स्लो हो जाती है।

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चाय के साथ कितने मखाने खाएं

चाय के साथ 10 से 12 मखाने खा सकते हैं। लेकिन कटोरा भर के मखाने चाय के साथ खाना सही नहीं है। एक्सपर्ट कहती हैं कि आप इन दोनों चीजों का मजा ले सकते हैं लेकिन अलग-अलग।

मखाने खाने का बेस्ट तरीका

मखाने को हल्के देसी घी या ऑलिव ऑयल में सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ भूनकर खाएं। इन्हें चाय के साथ खाने की जगह तब खाएं जब आपको हल्की भूख हो या फिर स्नैकिंग का मन हो।

इसके अलावा दादी नानी मखाने खाने के लिए एक तरीके को बेस्ट मानती हैं। वह है रात को सोने से पहले दूध में मखाने उबालकर खाना। इससे नींद बहुत अच्छी आती है और शारीरिक कमजोरी दूर होती है।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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