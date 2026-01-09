हेल्दी खाना खाने के बावजूद क्यों बढ़ रहा है वजन? डॉक्टर ने बताई असली वजह

संक्षेप: अगर आप हेल्दी खाना खाने के बावजूद वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो वजह आपकी डाइट नहीं बल्कि बढ़ा हुआ कोर्टिसोल हार्मोन हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विशाल खुराना बताते हैं इसके पीछे की असली वजह।

अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तला-भुना और जंक फूड भी कम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा तो समस्या आपकी प्लेट में नहीं बल्कि आपके हार्मोन में हो सकती है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विशाल खुराना के अनुसार, लगातार बढ़ा हुआ कोर्टिसोल लेवल वजन बढ़ने की एक बड़ी और अक्सर अनदेखी वजह है।

स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को आमतौर पर 'स्ट्रेस हार्मोन' कहा जाता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड्स से निकलता है और शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। सामान्य स्थिति में कोर्टिसोल सुबह ज्यादा और रात को कम होता है, लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो इसका स्तर लगातार ऊंचा रह सकता है। यही स्थिति वजन बढ़ने, खासतौर पर पेट के आसपास फैट जमा होने का कारण बनती है।

डॉ. खुराना बताते हैं कि हाई कोर्टिसोल के लक्षणों में हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे पर सूजन, मूड स्विंग्स, नींद की समस्या, महिलाओं में अनचाहे बालों की ग्रोथ और हड्डियों की कमजोरी शामिल हो सकती है। लंबे समय तक कोर्टिसोल बढ़ा रहने से मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर कंट्रोल भी प्रभावित होता है।

क्यों बढ़ता है कोर्टिसोल? कोर्टिसोल बढ़ने की सबसे आम वजह क्रॉनिक स्ट्रेस है। लगातार ओवरथिंकिंग, काम का दबाव और भावनात्मक तनाव- शरीर को हमेशा 'फाइट या फ्लाइट' मोड में रखता है। इसके अलावा नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या और कुछ स्टेरॉयड दवाओं का लंबे समय तक सेवन भी कोर्टिसोल को बढ़ा सकता है।

एंटी- कोर्टिसोल फूड्स इस स्थिति में सिर्फ कैलोरी गिनना काफी नहीं होता। डॉ. खुराना के अनुसार, एंटी-कोर्टिसोल डाइट अपनाना जरूरी है जिसमें ब्लड शुगर को स्थिर रखने वाले और स्ट्रेस कम करने वाले फूड्स शामिल हों।

साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, पर्याप्त प्रोटीन और हेल्दी फैट्स कोर्टिसोल को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही दही, छाछ जैसे फर्मेंटेड फूड्स आंतों की सेहत सुधारते हैं जो स्ट्रेस कंट्रोल से सीधे जुड़े हैं। पर्याप्त पानी पीना, कैमोमाइल या तुलसी जैसी हर्बल चाय और सीमित कैफीन का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है।