रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा तो तमन्ना भाटिया के ट्रेनर से जान लें कौन सी 2 गलती कर रहे

संक्षेप: Workout mistakes: तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। जिसमे उन्होंने वो दो गलतियां और उन्हें सुधारने का तरीका बताया है जिसकी वजह से घंटों रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी वेट लॉस नहीं होता।

रोज-रोज जमकर एक्सरसाइज करते हैं। हर दिन जिम में घंटों पसीना बहाकर आते हैं। लेकिन ये क्या! वजन तो एक दो किलो घटने के बाद फिक्स हो गया है। काफी वक्त से वर्कआउट करने के बाद भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा। तो इसमे कहीं ना कहीं आपके एक्सरसाइज रूटीन की गड़बड़ी हो सकती है। तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लोगों की इस समस्या का सॉल्यूशन बताया है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो सिद्धार्थ सिंह ने दो टिप्स बताए हैं। जिसकी मदद से वेट लॉस वाली एक्सरसाइज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है।

आखिर क्यों वर्कआउट नहीं काम कर रहा फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि काफी सारे जिम जाकर एक्सरसाइज करने वाले लोग रोज एक्सरसाइज रिपीट करते हैं लेकिन उसमे कोई प्रोग्रेस नहीं करते। क्योंकि रोजाना एक ही वर्कआउट और एक ही वजन को उठाते हुए सेम रिपीट करते हैं। जिससे बॉडी उतने पर फिक्स हो जाती है। और महीनों की मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता। इस समस्या से निपटने के लिए आपको दो काम करने होंगे।

एक्सरसाइज में प्रोग्रेस करना होगा फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर सिद्धार्थ बताते हैं कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज में प्रोग्रेस जरूरी है। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे अपने एक्सरसाइज के रिपीटिशन को बढ़ाएं या फिर वजन को उठाने का नंबर बढ़ाएं। जैसे कि वेट उठाते हैं तो दो किलो ज्यादा वजन उठा लें या फिर एक या दो रिपीटिशन ज्यादा कर लें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में चेंज दिखने लगेगा।