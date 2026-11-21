माना जाता है कि खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने से पाचन में मदद मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे शुगर स्पाइक होने का खतरा बढ़ सकता है? वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर सुमित कपाड़िया से जानिए वज्रासन और शुगर स्पाइक का कनेक्शन।

खाना खाने के बाद वज्रासन करने से शुगर लेवल अचानक कैसे बढ़ सकता है

खाना खाने के बाद वज्रासन करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। खासतौर पर पाचन बेहतर बनाने के लिए कई लोग खाने के तुरंत बाद इस योगासन में बैठते हैं। हालांकि, किसी भी योगासन को अपने रूटीन में शामिल करने से पहले उसके सही तरीके और समय की जानकारी होना जरूरी है। खासकर डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत और ब्लड शुगर के लेवल को ध्यान में रखते हुए योग और शारीरिक गतिविधियों का चुनाव करना चाहिए। भले ही वज्रासन पाचन क्रिया में मदद करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में खाने के बाद वज्रासन करना ब्लड शुगर के लेवल को प्रभावित कर सकता है? वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर सुमित कपाड़िया ने इस बारे में बताया है।

क्या कहते हैं डॉक्टर एक्सपर्ट कहते हैं कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने पर आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। खासतौर से तब जब आपका खाना कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो। ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि अगर खाने के 10 से 15 मिनट बाद अगर आप वॉक करते हैं, लेग रेज करते हैं या सोलिस मसल पंप करते हैं तो आप बेहतर तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं।

कब करें इस आसन को अवॉइड डॉक्टर द्वारा शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि खाना खाने के बाद वज्रासन करना उन कुछ आसनों में से एक है जो वास्तव में पाचन में मदद करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छी आदत है। लेकिन, यह आपके पैरों पर कुछ ऐसा असर डालता है जिसके बारे में जानना जरूरी है। इसमें घुटने पूरी तरह मुड़ जाते हैं और आपकी पिंडलियां जांघों के पिछले हिस्से से दब जाती हैं। इन दोनों वजहों से पैरों से वापस आने वाले खून का फ्लो धीमा हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पांच या दस मिनट तक इस मुद्रा में बैठना कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको वैरिकोज वेन्स (नसों का फूलना) की समस्या है, या आपके पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होती है, तो इस आसन से बाहर आ जाएं। यह सुन्नपन एक संकेत है, जिसे नजरअंदाज करके जबरदस्ती आसन में बने नहीं रहना चाहिए। लंबे समय तक बैठने की कोशिश करने के बजाय, धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं। रात के खाने के बाद दस मिनट तक धीरे-धीरे टहलना, पाचन और ब्लड फ्लो दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

कैसे करें -सबसे पहले जमीन पर योग मैट या दरी बिछाकर घुटनों के बल बैठ जाएं।

-दोनों घुटनों को पास रखें।

-पैरों के पंजे पीछे की ओर सीधे रखें और दोनों अंगूठे आपस में मिलाएं।

-धीरे-धीरे अपने कूल्हों को एड़ियों पर टिकाएं।

-दोनों हाथों को घुटनों पर रखें।

-कमर और गर्दन सीधी रखें।

-आंखें बंद करके सामान्य रूप से सांस लेते रहें।