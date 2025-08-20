क्या गर्म पानी पीने से सच में वजन कम होता है? डायटिशियन से जानें सच्चाई Does Drinking Hot Water Really Help in Weight Loss? Dietitian Explains the Truth, फिटनेस टिप्स - Hindustan
क्या गर्म पानी पीने से सच में वजन कम होता है? डायटिशियन से जानें सच्चाई

आपने भी कभी ना कभी सुना ही होगा कि अगर आप गर्म पानी पीना शुरू कर दें, तो वेट लॉस में ये काफी मददगार साबित होता है। अब ये बात वाकई में सच है या फिर महज एक मिथ है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट का इसपर क्या कहना है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 06:44 AM
बढ़ता वजन आज लगभग हर किसी की समस्या बन चुका है। मोटे-मोटे कारण जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, वो हैं हमारा बदलता लाइफस्टाइल और बिगड़ता खानपान। खैर, बात जब वेट लॉस की आती है तो लोग कई अलग-अलग दावे करते हैं। ये तो आपने भी कभी ना कभी सुना ही होगा कि अगर आप गर्म पानी पीना शुरू कर दें, तो वेट लॉस में ये काफी मददगार साबित होता है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर सिर्फ गर्म पानी पीया जाए, तो काफी हद तक वजन कम किया जा सकता है। अब ये बात वाकई में सच है या फिर महज एक मिथ है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट का इसपर क्या कहना है।

क्या गर्म पानी पीने से होता है वेट लॉस?

अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान कई लोग गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं। उनका मानना होता है कि गर्म पानी पीने से वजन कम होता है। हालांकि इसपर एक्सपर्ट की राय बिल्कुल अलग है। डायटिशियन श्वेता पांचाल कहती हैं कि गर्म पानी से वेट लॉस का कोई भी संबंध नहीं है। गर्म पानी कोई फैट बर्नर नहीं है, जो सीधे तौर पर आपका वेट लॉस करने में हेल्प करे। ऐसे में अगर आप पतला होने के लिए गर्म पानी पी रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है।

गर्म पानी पीने के असली फायदे

डायटिशियन श्वेता पांचाल कहती हैं कि अगर आप गर्म पानी पीना शुरू करते हैं, तो यकीनन आपको बेहतर महसूस होता है। गर्म पानी आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है। इसके अलावा शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने, बॉवेल मूवमेंट को बेहतर करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी गर्म पानी काफी फायदेमंद होता है।

वेट लॉस का सही तरीका

डायटिशियन कहती हैं कि वेट लॉस करना है तो शॉर्टकट से बचना होगा। वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और इफेक्टिव है कि आप बेसिक रूल फॉलो करें। जैसे- अपनी डाइट का ध्यान रखें, साफ-सुथरा घर का बना हुआ खाना खाएं और एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करें। इसके अलावा अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करें। इन सबके अलावा अच्छी नींद और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल भी वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है।

