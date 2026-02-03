Hindustan Hindi News
बिना जिम के 1 साल में 30 किलो घटाया वजन! डॉक्टर ने बताई वेट लॉस जर्नी, बस 3 चीजों को रूटीन से किया फॉलो

संक्षेप:

डॉक्टर सुधीर कुमार ने 1 साल में अपना 30 किलो वजन कम कर लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने इसके लिए ज्यादा डायटिंग, जिम पर भरोसा नहीं किया। बस 3 चीजों को रोजाना रूटीन से फॉलो करना शुरू किया।

Feb 03, 2026 11:11 am IST
वजन कम करने के लिए आजकल लोग डायटिंग करते हैं, घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और कई दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग बिना जिम और डायटिंग के भी वजन कम करने का करिश्मा दिखा रहे हैं। हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने X (ट्विटर) पर अपनी पहले और बाद की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पहले काफी मोटे और बाद वाली में पतले-फिट दिख रहे हैं। डॉक्टर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कड़ी मेहनत और अनुशासन की वजह से मैंने 30 किलो वजन कम कर लिया। साथ में लिखा अब मेरा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल सबकुछ कंट्रोल में रहता है। चलिए बताते हैं उन्होंने ये जादू बिना जिम जाए कैसे किया और क्या था उनका रूटीन।

क्या था डॉक्टर का रूटीन

डॉक्टर सुधीर ने बताया कि उनका वजन कब इतना बढ़ गया पता नहीं चला। परेशानी तब हुई जब उन्हें घुटनों में दर्द होने लगा और चलना-झुकना मुश्किल हो गया। इसके अलावा पहले उनका रूटीन बेहद खराब था, घंटों तक काम और कम नींद और अनहेल्दी फूड। फिर उन्होंने सोचा कि वह डॉक्टर हैं, उन्हें लोगों का इलाज करना है लेकिन उससे पहले उन्हें खुद भी फिट होना पड़ेगा। बस यही से डॉक्टर ने वेट लॉस जर्नी की शुरुआत की।

1- दौड़ना शुरू किया

डॉक्टर ने बताया कि पहले मैंने कुछ हफ्तों तक धीकी वॉक से शुरुआत की। जब मेरी आदत पड़ गई और पैरों का दर्द कम हुआ, तो मैंने लाइट जॉगिंग करना शुरू किया। इसके बाद वह रोजाना 12 से 15 किमी तक दौड़ लगाते थे। पहले उन्होंने हाफ मैराथॉन की और फिर फुल। रनिंग के साथ उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की। इससे उनकी हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत हो गई।

2- हेल्दी डायट

खाने की बात करें तो डॉक्टर ने थोड़ा कम खाना शुरू किया और हेल्दी भी। उन्होंने कैलोरी वाले फूड्स खाना बंद किया और प्रोटीन-फायबर युक्त चीजें डायट में शामिल कर ली। इससे उन्हें लंबे समय तक पेट भरा रखने में आसानी हुई और हेल्दी चीजें शरीर को मजबूत भी बनाती है। उन्होंने मीठा, जंक, ज्यादा चाय-कॉफी से परहेज किया।

3- स्लीप रूटीन

डॉक्टर ने बताया कि वह पहले 4-5 घंटे ही सोते थे, फिर उन्होंने 7-8 घंटे की नींद लेना शुरू किया। इससे उनकी स्लीप साइकिल सुधर गई। उनका कहना है कि जब आप सही नींद लेते हो, तब ऐसे ही कई हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। सोना हर किसी के लिए काफी जरूरी है। सभी को 7-8 घंटे की नींद के लिए समय निकालना चाहिए।

