डॉक्टर ने बताई कब्ज का कारण बनने वाली खाने की 9 चीजें, कहीं आप तो नहीं खाते?

कब्ज की समस्या कॉमन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समस्या किन चीजों को खाने की वजह से होती है? अगर नहीं जानते हैं तो यहां जानिए कॉनस्टिपेशन की वजह बनने वाली 9 चीजें और इससे कैसे मिल सकती है राहत।

बच्चा हो चाहें जवान आजकल ज्यादातर लोग कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। ये बेहद कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन ध्यान ना देने पर ये गंभीर हो सकती है। इस समस्या से पीडित लोगों को पेट साफ करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। भीषण गर्मी के दौरान ये समस्या बढ़ जाती है। ऐसा शरीर में पानी की कमी और बदलते तापमान में मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण होता है। कब्ज की समस्या अचानक नहीं होती बल्कि इसके पीछे हमारी रोजाना की कुछ गलतियां जिम्मदेार होती हैं। बहुत से लोग सालों इस समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन असल कारण को नहीं पहचानते हैं। ऐसे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने 9 उन चीजों के बारे में बताया है जो कब्ज की समस्या का कारण बनते हैं और 9 उन चीजों के बारे में बताया है जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जानिए क्या हैं ये चीजें-

कब्ज की समस्या बढ़ाने वाली 9 चीजें चीज- चीज और अन्य डेयरी उत्पादों में फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। इसलिए इन्हें पचाने में शरीर को काफी समय लगता है, जिससे मल सख्त हो जाता है।

सफेद चावल- सफेद चावल को रिफाइन करने के दौरान उसके चोकर को निकाल दिया जाता है, जिससे उसका सारा फाइबर खत्म हो जाता है।

सफेद ब्रेड- सफेद ब्रेड में मैदा से बनती है और इसमें फाइबर नहीं होता। ये भी कब्ज का कारण बनती है।

फ्राइड फूड- तले खाने में फाइबर नहीं होता। इसलिए इसे पचाना मुश्किल होता है। इस तरह के खाने के बाद पाचन क्रिया एकदम धीमी हो जाती है।

अल्कोहल- इससे डिहाइड्रेशन होताहै और आंते मल से पानी सोख लेती हैं। जिससे मल टाइट हो जाता है और कब्ज की समस्या होती है।

चिप्स- इनमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता और इनमें मौजूद ज्यादा नमक शरीर के पानी को सोख लेता है।

कच्चे केले- हरा केला कब्ज का कारण बनता है। ये पाचन को धीमा कर देता है।

चॉकलेट- इसमें फैट और दूध पाचन को धीमा करता है। ये शरीर से पानी कम कर सकता है।

फास्ट फूड- फास्ट फूड में फाइबल बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से कब्ज होती है।

कब्ज की समस्या से राहत दिलाने वाली 9 चीजें कब्ज की समस्या से राहत के लिए डॉक्टर सूखे आलू बुखारे, अलसी, ओट्स, कीवी, पालक, नाशपाति, चिया सीड्स, कॉफी और शकरकंदी खाने की सलाह देते हैं।