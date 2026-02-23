बेली फैट कम करने के लिए 1 सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है? डॉ बर्ग ने बताया
Belly Fat Loss Tips: बढ़े हुए बेली फैट को कम करना है तो डाइट के साथ एक्सरसाइज करने भी जरूरी है। अब सवाल है कि फ्लैट बेली के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? डॉ एरिक बर्ग ने ऐसी ही एक एक्सरसाइज के बारे में बताया है, जो उनके मुताबिक फ्लैट बेली के लिए सबसे बेस्ट है।
वेट लॉस करना चैलेंजिंग होता है। खासतौर से जब बात बेली फैट को कम करने की होती है, तब तो ये और भी मुश्किल होता है। आप खुद भी नोटिस करेंगे कि पेट के आसपास चर्बी जमा भी जल्दी होती है और जाती भी सबसे बाद में है। आजकल तो बेली फैट बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। ऑफिस में घंटों बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, खराब खानपान, सही नींद न लेना और बढ़ता तनाव इसके पीछे की कुछ मुख्य वजह हैं। जाहिर है बढ़े हुए बेली फैट को कम करना है तो डाइट के साथ एक्सरसाइज करने भी जरूरी है। अब सवाल है कि फ्लैट बेली के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? डॉ एरिक बर्ग ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसी ही एक एक्सरसाइज के बारे में बताया है, जो उनके मुताबिक फ्लैट बेली के लिए सबसे बेस्ट है।
फ्लैट बेली के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है?
फ्लैट बेली के लिए आमतौर पर लोग क्रंचेज, प्लैंक, सिट-अप्स और कार्डियो वर्कआउट करते हैं। लेकिन जब बात सबसे बेस्ट एक्सरसाइज की हो तो इनसे भी इफेक्टिव एक और वर्कआउट है, जो बेली फैट कम करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। डॉ एरिक बर्ग के मुताबिक ये एक्सरसाइज है खाली पेट वॉक करना। खासतौर से जब सुबह खाली पेट आप वॉक करते हैं, तो ये फैट बर्निंग में काफी इफेक्टिव साबित होता है।
फास्टिंग स्टेट में वॉक करने का साइंस क्या है?
रातभर सोने के दौरान लगभग 8-10 घंटे तक आपकी बॉडी फास्टिंग मोड में रहती है। इस दौरान शरीर के ग्लाइकोजेन स्टोर्स (कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा) कम हो जाते हैं। ऐसे में जब आप सुबह खाली पेट वॉक करना शुरू करते हैं, तो शरीर को तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है। चूंकि ग्लाइकोजेन कम होता है, इसलिए शरीर एनर्जी के लिए फैट स्टोर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसे फैट ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इससे फैट लॉस काफी तेजी से होता है और खासतौर से बेली के आसपास का फैट भी तेजी से पिघलने लगता है।
बेली फैट कम करने के लिए क्या सिर्फ वॉक करना काफी है?
डॉ एरिक बर्ग बताते हैं कि फैट लॉस में डाइट की भूमिका 80 प्रतिशत तक होती है, वहीं एक्सरसाइज की भूमिका 15 परसेंट होती है। ऐसे में अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अपनी डाइट पर ध्यान जरूर दें। अपनी डाइट में शुगर, ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड की मात्रा कम करें और प्रोटीन रिच फूड्स शामिल करें। वहीं अगर आप डाइट के साथ-साथ सुबह वॉक को भी अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो फैट बर्निंग प्रॉसेस और भी तेजी से होता है।
कैसे और कितनी देर वॉक करें?
फिटनेस एक्सपर्ट्स आमतौर पर सलाह देते हैं कि आपको रोजाना 30-45 मिनट तक कि वॉक जरूर करनी चाहिए। शुरुआत आप 20 मिनट की वॉक से कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि इसे नियमित रूप से करें। गति बहुत ज्यादा तेज या धीमी ना रखें। इतनी स्पीड हो कि आप बातचीत आराम से कर सकें लेकिन गाना ना गा पाएं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।