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सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह, इन आदतों से करें परहेज

By Avantika Jain
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सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण का खतरा भी तेजी से बढ़ जाता है। इसकी वजह से फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में डॉक्टर आलोक चोपड़ा कार्डियोलॉजी, फंक्शनल मेडिसिन और डिसीज रिवर्सल एक्सपर्ट ने प्रदूषण से बचने के लिए कुछ टिप्स बताई हैं। 

Doctor Alok Chopra advice for protection against pollution in winter
सर्दियों में प्रदूषण से बचाव के लिए डॉ. आलोक चोपड़ा की सलाह

प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। सर्दियों में खासकर दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी, खांसी, आंखों में जलन और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए प्रदूषण में सही केयर जरूरी है। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर आलोक चोपड़ा कार्डियोलॉजी, फंक्शनल मेडिसिन और डिसीज रिवर्सल एक्सपर्ट ने प्रदूषण से बचने के लिए खुद को तैयार करने और कुछ आदतों से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर की ये सलाह आपके खूब कम आ सकती हैं।

प्रदूषण से बचने के लिए करें ये तैयारी

1) एन 95 मास्क हमेशा रखें तैयार

सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए यूं ही कोई मास्क ना लगाएं। बल्कि एक सही फिटिंग वाले एन95 मास्क को अपने साथ हमेशा रखें। प्रदूषण से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है।

2) एयरप्यूरिफायर रखें तैयार

सर्दियां शुरू होने में अभी टाइम है और दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। ऐसे में प्यूरिफायर को पहले से तैयार करके रखना जरूरी है। सर्दियां शुरू होने से पहले प्यूरिफायर टेस्ट करें। उसके फिल्टर चेक करें और बदलने की जरूरत हो तो बदल दें। ऐसा करने से प्यूरिफायर और अच्छे से काम करेगा।

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3) घर के अंदर एयर प्यूरिफाई करने वाले पौधे रखें

घर के अंदर स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा प्लांट और रबर प्लांट लगाएं। हवा को साफ रखने में ये पौधे काफी मददगार साबित होते हैं।

4) दिल और लंग्स की सही केयर करें

डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को हमेशा अपने पास रखें। बाहर जाएं तो इन्हें अपने पर्स में रखें। बाहर हैवी वर्कआउट करने से बचें।

5) बच्चों की एक्सट्रा देखरेख

अस्थमा जैसी समस्या या फिर दूसरी सांस से जुड़ी समस्या से परेशान बच्चों के साथ डॉक्टर की बताई दवाएं, इंहेलर और न्यूबिलाइजर हमेशा रखें।

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सप्लीमेंट्स का रखें ध्यान

विटामिन और मिनरल्स- विटामिन सी,डी, ई, बी और जिंक जैसे मिनरल्स नॉर्मल इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करते हैं।

नेचुरल फूड सोर्स- अपनी डायट में नींबू, कीवी, अनार, अंगूर, पालक, हल्दी, एवोकाडो और नट्स जैसे वैरायटी न्यूट्रीएंट्स और प्लांट कंपाउंट को खाने में शामिल करें।

दूसरे सप्लीमेंट्स पर गौर करें- डॉक्टर की सलाह पर ओमेगा-3, करक्यूमिन, क्यूरसेटिन, सलफोराफेम, एनएसी और सीओक्यू10 जैसे सप्लीमेंट्स खाएं।

डॉक्टर कहते हैं कि ये सभी आदतें आपको प्रदूषण के पीक पर पहुंचने से पहले अपनानी हैं और इन्हें नियमित तौर पर फॉलो करना है।

इन आदतों से बचें

रोजाना की कुछ छोटी-छोटी आदतें आपको हानिकारक प्रदूषकों के संपर्क में ला सकती हैं। आपको मोमबत्तियां या अगरबत्ती जलाने, कचरा जलाने, धूम्रपान करने, वेपिंग करने और बिना जरूरत के एरोसोल स्प्रे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि आप अकेले हवा की क्वालिटी को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे आप इन प्रदूषकों के संपर्क में कम आएं।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। ये किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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