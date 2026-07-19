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बादाम भिगोकर खाने से क्या वाकई मिलता है डबल फायदा? जानिए फिटनेस कोच का जवाब

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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बादाम सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन जिस तरह से आप उसे भिगोकर खाते हैं तो क्या वाकई उनका उतना फायदा मिलता है? आइए, फिटनेस कोच से समझते हैं। 

बादाम भिगोकर खाने से क्या वाकई मिलता है डबल फायदा? जानिए फिटनेस कोच का जवाब

बादाम सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और संतुलित मात्रा में खाने पर कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बादाम में विटामिन ई, हेल्दी फैट और पोषक तत्व होते हैं, जो दिमाग के सामान्य काम को सहारा देते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर बादाम शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं। बहुत से लोग रोजाना सुबह भीगे हुए बादाम खाकर दिन की शुरुआत करते हैं। उन लोगों का मानना है कि भीगे बादाम खाने से शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सही है? फिटनेस कोच प्रियांक मेहता ने एक लेटेस्ट वीडियो में भीगे बादाम के बारे में कुछ ऐसा बताया है जो सभी को पता होना चाहिए। जानिए-

क्या कहते हैं हेल्थ कोच?

फिटनेस कोच कहते हैं कि बहुत से लोग भीगे बादाम खाने पर सोचते हैं कि इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन इससे बिल्कुल फायदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम में फायटिक एसिड होता है, जो बादाम का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। ठंडा पानी फायटिक एसिड को एक्टिव रखता है और फायटिक एसिड की वजह से जब भी आप बादाम खाते हैं तो शरीर कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम को एबसॉर्ब ही नहीं कर पाती। ऐसे में आप भीगे बादा खाते जरूर हैं लेकिन शरीर को इससे कुछ नहीं मिलता।

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गरम पानी कर सकता है कमाल

फिटनेस कोच कहते हैं कि गर्म पानी में बादाम भिगोने से जर्मिनेशन का सिग्नल मिलता है। जिससे फायटिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है और इसकी वजह से बॉडी न्यूट्रीशियन को अच्छे से अबसॉर्ब कर पाती है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बादाम भिगोने के लिए गरम पानी का इस्तेमाल करना है ना कि उबलते पानी में इन्हें भिगाना है।

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कैसे भिगोएं और कितने खाएं

बादाम को पानी में भिगोने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें बादाम डालें। इसके उपर थोड़ा नमक डालें। इससे फायटिक एसिड को ब्रेक करने में मदद मिलती है। इसी के साथ एक दिन में सिर्फ 4 से 6 बादाम खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा बादाम खाने स नुकसान भी हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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