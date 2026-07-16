फिटनेस नहीं, कैदियों को दर्दनाक सजा देने के लिए बनी थी ट्रेडमिल! जानिए इसका चौंकाने वाला इतिहास
फिटनेस के लिए हम ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और उस पर अपनी कैलोरी बर्न करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका अविष्कार फिटनेस के लिए नहीं हुआ था। ट्रेडमिल को कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था।
आप किसी भी जिम में जाएंगे तो वहां आपको ट्रेडमिल पर अपनी कैलोरी बर्न करते हुए लोग जरूर मिल जाएंगे। ट्रेडमिल को अब सिर्फ फिटनेस की ही मशीन माना जाता है। लोग इस पर घंटों तक दौड़कर अपनी कैलोरी बर्न करते हैं और वजन घटाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेडमिल जब बनाई गई थी, तब इसका उद्देश्य सजा देना था। जी हां, ट्रेडमिल का इतिहास आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल जेल के कैदियों को घंटों तक सजा देने के लिए किया जाता था और पहले ही ट्रेडमिल आजकल की तरह इतनी सिंपल नहीं थी। तो चलिए जानते हैं आखिर कब हुआ इसका अविष्कार और क्यों?
ट्रेडमिल का अविष्कार कब हुआ?
ब्रिटेन के एक इंजीनियर विलियम क्यूबिट ने साल 1818 में ट्रेडमिल मशीन का अविष्कार किया था। जब इसका अविष्कार किया गया तब इसका नाम ट्रेडव्हील रखा गया था। उस वक्त इस मशीन में पहिए लगाए गए थे और एक पट्टी थी, जो लगातार चलती हुई सीढ़ी की तरह चलती रहती थी।
कैदियों को दी जाती थी कठोर सजा
जब इस मशीन को बनाया गया तब इसका मकसद सिर्फ कैदियों को सजा देना ही था। इस मशीन में कैदियों को 6-8 घंटे तक दौड़ाया जाता था और रुकने या बैलेंस न बनाने पर गिरने का डर भी रहता था। इसके अलावा मशीन से अनाज पीसा जाता था और पानी पंप करने का काम भी लिया जाता था। ऐसे में ये काम भी कैदियों के लिए किसी सजा से कम नहीं होता था।
तड़पाने वाली मशीन
ट्रेडव्हील पर कैदियों के लगातार चलने से जो एनर्जी पैदा होती थी, उसका इस्तेमाल कुछ जरूरी कामों में किया जाता था। लेकिन कुछ जेलों में सिर्फ कैदियों को तड़पाने के लिए इस मशीन को रखा गया था। धीरे-धीरे ये बात साफ हुई कि यह मशीन कैदियों में सुधार लाने का काम नहीं कर रही बल्कि उनके साथ क्रूर व्यवहार की निशानी बन चुकी है। 19वीं सदी में इस मशीन को जेल में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई।
फिर बन गई फिटनेस वाली ट्रेडमिल
1960 के दशक में ट्रेडमिल में कुछ बदलाव किए गए और इसे फिटनेस के लिए बनाया गया। ऐसा देखा गया कि इस पर चलने से शरीर की कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन कम करने में आसानी होगी। बस फिर ट्रेडमिल अपडेट होती चली गई और आज ये हमारे बीच नए डिजाइन और फंक्शन के साथ मौजूद है। ट्रेडमिल में अब कई बटन होते हैं, जिससे स्पीड कम या ज्यादा की जा सकती है। अब ट्रेडमिल किसी सजा के लिए नहीं बल्कि जिम में एक्सरसाइज के लिए ही इस्तेमाल की जाती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।