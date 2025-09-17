घर का काम करती हैं, फिर भी एक्सरसाइज की जरूरत है क्या? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें

ज्यादातर महिलाओं को ये लगता है कि वर्कआउट की भला इन्हें जरूरत ही क्या है। घर का सारा काम तो ये करती ही हैं, उसी में एक्सरसाइज भी हो जाती है। आइए जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स की क्या राय है।

क्या घर का काम और एक्सरसाइज बराबर हैं? ज्यादातर भारतीय महिलाएं अपने लिए एक्साइज का समय निकालती ही नहीं हैं। उनका मानना होता है कि घर का काम करने में ही उनकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो घर का काम कोई एक्सरसाइज नहीं है। सही मायनों में एक्सरसाइज वो होती हैं, जहां आप आधा-एक घंटा लगातार कोई फिजिकल एक्टिविटी करती हैं। इसमें वॉकिंग, योग, प्राणायाम या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो सकती है।

घर के काम और एक्सरसाइज में अंतर घर के काम जैसे झाड़ू-पोछा, कपड़े या बर्तन धोना भी एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी हैं, जिनमें आपका शरीर एक्टिव होता है। ये थोड़ी बहुत कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रखने में इनका रोल बहुत कम है। घर के काम की जगह एक्सरसाइज में इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है और आप लगातार कुछ समय के लिए वो करती हैं। इससे हार्ट हेल्थ, स्टैमिना, बोन स्ट्रेंथ और वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है।