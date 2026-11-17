DJ खालिद ने 1 साल में घटाया 34 किलो वजन, 50 की उम्र में ऐसे हुए फैट टू फिट, जानें उनका रूटीन
डीजे खालिद का वजन बढ़कर करीब 134 किलो के आस-पास पहुंच गया था और फिर उन्होंने सही रूटीन अपनाकर अपना 34 किलो वजन कम किया। आइये जानते हैं डीजे ने 50 की उम्र में क्या रूटीन अपनाया और वेट लॉस कैसे किया?
मोटापा आजकल हर दूसरे व्यक्ति की समस्या बन चुका है और हर कोई खुद को फिट करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। आज हम आपको जिस मशहूर हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत के बाद अपना वजन घटाया लेकिन आज वह फिट दिखते हैं और हैं भी। 50 साल के हो चुके फेमस अमेरिकी रैपर और डीजे खालिद मोहम्मद का वजन काफी बढ़ चुका था और वह इसके लिए कुछ कोशिशें कर रहे थे लेकिन ज्यादा असर नहीं दिख रहा था। साल 2025 में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान जब वह घुटने के बल बैठे तो उठ ही नहीं पाए। उन्हें वापिस खड़े होने के लिए 1-2 लोगों की मदद लेनी पड़ी और इस दौरान उनकी सांस भी काफी तेज चल रही थी। बस वही डीजे खालिद को एहसास हुआ कि अब वजन कम करना ही पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने अपने डेली रूटीन और लाइफस्टाइल में बदलाव किया।
1 साल में कैसे कम किया 34 किलो वजन
डीजे खालिद ने पहले डाइटिंग और वर्कआउट करना शुरू किया लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और कुछ दवाइयां भी खाईं। दवा के अलावा उनके रूटीन को भी सही किया गया। उन्होंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया और रोजाना वॉक करना, ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू किया। इसके अलावा वह जिम में भी घंटों तक पसीना बहाने लगे।
गोल्फ खेलना और 10,000 स्टेप्स चलने से मिली मदद
डीजे खालिद ने बताया कि वेट लॉस करने के दौरान उन्हें 2 चीजों से काफी मदद मिली। उन्हें गोल्फ खेलना काफी पसंद है, तो वह रोजाना इसे खेलते थे। बॉल को उठाने के लिए वह कोर्ट का सहारा नहीं लेते थे बल्कि खुद चलकर जाते थे। ऐसे में वह एक दिन में करीब 10 हजार स्टेप्स पूरा करते थे। खेलने और रोजाना चलने से भी उनका वजन कंट्रोल हुआ।
पहले कितना था वजन और अब कितना है?
डीजे खालिद ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वजन घटाने की शुरुआत के समय उनका वजन लगभग 134 से 136 किलो के बीच था। फिर 34 किलो वजन कम करने के बाद अब उनका वजन करीब 91 से 96 किलो के बीच है। हालांकि, उनका अगला टारगेट अपना वजन 91 किलो तक लाना है। वजन कम करने के बाद उन्हें शरीर में एनर्जी महसूस होती है और वह हमेशा पॉजिटिव रहते हैं।
कोई भी घटा सकता है वजन
डीजे खालिद की तरह आप अपना वजन कम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको फिक्स रूटीन में चलना होगा। बाहर का खाना छोड़ना होगा और रोजाना एक्सरसाइज करनी होगी, तभी आप फैट से फिट हो पाएंगे। डीजे खालिद ने डॉक्टर की मदद भी ली और उनकी देखरेख में दवा ली लेकिन आप बिना किसी सलाह के किसी भी तरह की दवाई न खाएं। हर दवा हर किसी के शरीर पर सूट नहीं करती है। वजन कम करने के लिए आपको रोजाना टहलना, हेल्दी खाना और नींद पूरी करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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