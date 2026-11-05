दिवाली की कौन सी मिठाई सबसे हेल्दी है? न्यूट्रीशनिस्ट ने 10 में से दिए नंबर, जानें किसने किया टॉप!
दिवाली पर मिठाई एंजॉय करें, लेकिन इस चक्कर में अपनी सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। दिवाली की कौन सी मिठाई सबसे हेल्दी है, कौन सी सबसे खराब, आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट का क्या कहना है। आइए जानते हैं।
दिवाली का त्योहार हो और मुंह मीठा ना किया जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। धनतेरस से ले कर भाईदूज तक मिठाइयां खाने का सिलसिला चलता ही रहता है। लोग अपनी फेवरिट मिठाइयां जमकर खाते हैं। किसी को काजू कतली का शौक होता है, तो कोई भर-भर के गुलाबजामुन और रसगुल्ले खाता है। खैर, मिठाइयों का स्वाद तो चलता रहेगा लेकिन इस बीच अपनी सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज भी करना सही नहीं है। ऐसे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कौन सी मिठाई सबसे अच्छी होती है और कौन सी आमतौर पर अवॉइड ही करनी चाहिए। जानी-मानी न्यूट्रीशनिस्ट दीपशिखा जैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिवाली की कुछ पॉपुलर मिठाइयों को रेट किया है। आइए जानते हैं-
दिवाली पर कौन सी मिठाई खाना है सबसे हेल्दी?
गुलाब जामुन कितने सही हैं?
गुलाब जामुन को न्यूट्रीशनिस्ट 10 में से 3 रेटिंग देती हैं। चूंकि ये पूरी तरह फ्राइड होते हैं, इसलिए इनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। साथ ही इसमें शुगर भी हाई होती है। अगर आप गुलाबजामुन के शौकीन हैं तो इन्हें लिमिट में खाना ही बेहतर रहेगा।
क्या काजू कतली हेल्दी है?
काजू कतली को आमतौर पर लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा हो सकती है। न्यूट्रीशनिस्ट इन्हें 10 में से 5 नंबर देती हैं। हालांकि इनमें काजू का हेल्दी फैट होता है और चीनी भी कम होती है, इसलिए लिमिट में खाया जा सकता है।
मोतीचूर के लड्डू कम मात्रा में खाएं
मोतीचूर के लड्डू को न्यूट्रीशनिस्ट 10 में से 4 रेट करती हैं। ये बेसन से बनते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए बूंदी को डीप फ्राई किया जाता है। इसके बाद चाशनी में डुबोकर लड्डू तैयार किये जाते हैं। इस वजह से मोतीचूर के लड्डू में फैट और शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है।
जलेबी है सबसे अनहेल्दी
न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक जलेबी सबसे अनहेल्दी मिठाई है। इसे वो 10 में से सिर्फ 1 नंबर देती हैं। ये फ्राइड होती है और इसमें ट्रांस फैट की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। सिंपल शुगर होने की वजह से ये ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती है। अगर दिवाली पर जलेबी खाने की सोच रहे हैं, तो इसकी जगह कोई दूसरी बेहतर मिठाई चुनना ज्यादा सही रहेगा।
सबसे अच्छी भारतीय मिठाई है रसगुल्ला
न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक सबसे अच्छी भारतीय मिठाई रसगुल्ला को कहा जा सकता है। इसे वो 10 में से 7 की रेटिंग देती हैं। दरअसल रसगुल्ले पनीर से बनते हैं, जो प्रोटीन में हाई होता है। बस दिवाली पर रसगुल्ले खाते हुए एकस्ट्रा चाशनी को निकाल दें और एंजॉय करें।
स्वाद की टिप- रसगुल्ले के अलावा रसमलाई और संदेश भी हेल्दी स्वीट ऑप्शन हैं। ये भी पनीर से बनते हैं और फ्राइड नहीं होते हैं। हालांकि इनमें में भी चीनी होती है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।
ये जरूरी बात ध्यान रखें
हेल्दी मिठाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे जितना मर्जी चाहें खा सकते हैं। मिठाई में चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आपको डायबिटीज है, तो मिठाई खाने से पहले अपने डायटिशियन की सलाह लेना जरूरी है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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