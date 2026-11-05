दिवाली की कौन सी मिठाई सबसे हेल्दी है? न्यूट्रीशनिस्ट ने 10 में से दिए नंबर, जानें किसने किया टॉप!

दिवाली पर मिठाई एंजॉय करें, लेकिन इस चक्कर में अपनी सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। दिवाली की कौन सी मिठाई सबसे हेल्दी है, कौन सी सबसे खराब, आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट का क्या कहना है। आइए जानते हैं।

दिवाली का त्योहार हो और मुंह मीठा ना किया जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। धनतेरस से ले कर भाईदूज तक मिठाइयां खाने का सिलसिला चलता ही रहता है। लोग अपनी फेवरिट मिठाइयां जमकर खाते हैं। किसी को काजू कतली का शौक होता है, तो कोई भर-भर के गुलाबजामुन और रसगुल्ले खाता है। खैर, मिठाइयों का स्वाद तो चलता रहेगा लेकिन इस बीच अपनी सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज भी करना सही नहीं है। ऐसे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कौन सी मिठाई सबसे अच्छी होती है और कौन सी आमतौर पर अवॉइड ही करनी चाहिए। जानी-मानी न्यूट्रीशनिस्ट दीपशिखा जैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिवाली की कुछ पॉपुलर मिठाइयों को रेट किया है। आइए जानते हैं-

दिवाली पर कौन सी मिठाई खाना है सबसे हेल्दी? गुलाब जामुन कितने सही हैं? गुलाब जामुन को न्यूट्रीशनिस्ट 10 में से 3 रेटिंग देती हैं। चूंकि ये पूरी तरह फ्राइड होते हैं, इसलिए इनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। साथ ही इसमें शुगर भी हाई होती है। अगर आप गुलाबजामुन के शौकीन हैं तो इन्हें लिमिट में खाना ही बेहतर रहेगा।

क्या काजू कतली हेल्दी है? काजू कतली को आमतौर पर लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा हो सकती है। न्यूट्रीशनिस्ट इन्हें 10 में से 5 नंबर देती हैं। हालांकि इनमें काजू का हेल्दी फैट होता है और चीनी भी कम होती है, इसलिए लिमिट में खाया जा सकता है।

मोतीचूर के लड्डू कम मात्रा में खाएं मोतीचूर के लड्डू को न्यूट्रीशनिस्ट 10 में से 4 रेट करती हैं। ये बेसन से बनते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए बूंदी को डीप फ्राई किया जाता है। इसके बाद चाशनी में डुबोकर लड्डू तैयार किये जाते हैं। इस वजह से मोतीचूर के लड्डू में फैट और शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है।

जलेबी है सबसे अनहेल्दी न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक जलेबी सबसे अनहेल्दी मिठाई है। इसे वो 10 में से सिर्फ 1 नंबर देती हैं। ये फ्राइड होती है और इसमें ट्रांस फैट की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। सिंपल शुगर होने की वजह से ये ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती है। अगर दिवाली पर जलेबी खाने की सोच रहे हैं, तो इसकी जगह कोई दूसरी बेहतर मिठाई चुनना ज्यादा सही रहेगा।

सबसे अच्छी भारतीय मिठाई है रसगुल्ला न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक सबसे अच्छी भारतीय मिठाई रसगुल्ला को कहा जा सकता है। इसे वो 10 में से 7 की रेटिंग देती हैं। दरअसल रसगुल्ले पनीर से बनते हैं, जो प्रोटीन में हाई होता है। बस दिवाली पर रसगुल्ले खाते हुए एकस्ट्रा चाशनी को निकाल दें और एंजॉय करें।

स्वाद की टिप- रसगुल्ले के अलावा रसमलाई और संदेश भी हेल्दी स्वीट ऑप्शन हैं। ये भी पनीर से बनते हैं और फ्राइड नहीं होते हैं। हालांकि इनमें में भी चीनी होती है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

ये जरूरी बात ध्यान रखें हेल्दी मिठाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे जितना मर्जी चाहें खा सकते हैं। मिठाई में चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आपको डायबिटीज है, तो मिठाई खाने से पहले अपने डायटिशियन की सलाह लेना जरूरी है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।