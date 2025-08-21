दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने बताया था वेट लॉस का पूरा प्रोग्राम, क्या खाकर घटाया था वजन divyanka tripathi dahiya shared her weight loss journey what she ate in a day, फिटनेस टिप्स - Hindustan
दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने बताया था वेट लॉस का पूरा प्रोग्राम, क्या खाकर घटाया था वजन

Divyanka Tripathi Dahiya Weight Loss: दिव्यांका त्रिपाठी का पुराना इंटरव्यू इन दिनों वायरल हो रहा है। जिसमे उन्होंने बताया था कि आखिर कैसे छह महीने में 10 किलो तक वजन घटा लिया था। कमजोर मेटाबॉलिक रेट होने के बाद वो क्या चीजें खाती हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:17 AM
दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने बताया था वेट लॉस का पूरा प्रोग्राम, क्या खाकर घटाया था वजन

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। टीवी शोज के साथ ही फैंस उन्हें खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में भी देख चुके हैं। पिंकविला को साल 2019 में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बिना किसी क्रैश डाइट और दवा के छह महीने में 10 किलो तक वजन घटाया था। अपने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हुए दिव्यांका ने बताया कि उन्होंने बिल्कुल हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया। चोट लगने के बाद कुछ समय के लिए वो व्हीलचेयर पर आ गई थीं। जिसकी वजह से उनका वजन तेजी से बढ़ गया था। लेकिन चोट से उबरने के बाद उन्होंने अपने वजन को कम करने और लाइफस्टाइल चेंज करने का फैसला किया।

दिव्यांका त्रिपाठी दिन की शुरुआत इस जूस से करती हैं

इंटरव्यू में दिव्यांका ने बताया कि वो अपने दिन की शुरूआत ग्रीन जूस के साथ करती हैं। जिसमे पालक और सेब होता है। ये दोनों ही चीजें फाइबर के साथ ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। जो उन्हें काफी समय तक भरा रखती हैं। वहीं ब्रेकफास्ट में दिव्यांका फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा टाइम लेती हैं। या फिर होममेड ऑयल फ्री पैनकेक खाना पसंद करती हैं।

मेटाबॉलिज्म है कमजोर

दिव्यांका का मेटाबॉलिक रेट काफी कमजोर है। जिसकी वजह से उन्हें हमेशा पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है। यहीं नहीं वो कार्ब्स को भी काफी माइंडफुल होकर खाती हैं क्योंकिउनकी बॉडी कार्ब्स को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है।

लंच और डिनर होता है सिंपल

लंच में दिव्यांका घर का बना खाना ही खाती हैं। जिसमे हेल्दी रैप शामिल होता है। जो कि पनीर और सब्जियों से स्टफ्ड होता है। इसके साथ ही शाम के स्नैक्स में दिव्यांका ऑयल फ्री कटलेट्स और नटस् को प्रीफर करती हैं। वहीं डिनर में वेजिटेबल सूप लेती हैं। जो कि करीब 7 बजे हो जाता है। डिनर जल्दी करने से ना केवल डाइजेशन को सपोर्ट मिलता है बल्कि मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है।

कार्ब्स को करती हैं पूरी तरह अवॉएड

फिट एंड स्लिम रहने के लिए दिव्यांका ने इन छह महीनों में कार्ब्स के साथ ही राइस, शुगर को पूरी तरह अवॉएड किया। वहीं उनका चीट मील हफ्ते में एक दिन होता है।

डाइट के साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है

किसी भी डाइट का असर एक्सरसाइज और वर्कआउट के बगैर नहीं होता है। दिव्यांका जिम में लाइट कॉर्डियो के साथ ही वेट ट्रेनिंग भी करती थीं। जो ना केवल कैलोरी बर्न करने में मदद करता है बल्कि मसल्स को भी मजबूत बनाता है।

Weight Loss Diet Weight Loss Tips

