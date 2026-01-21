Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसDisha Patani diet plan and fitness routine for curvy-slim figure at the age of 33
कर्वी फिगर और वेट लॉस करने के लिए दिशा पाटनी सुबह पीती हैं ये 3 चीजें, जानें एक्ट्रेस का फिटनेस प्लान

कर्वी फिगर और वेट लॉस करने के लिए दिशा पाटनी सुबह पीती हैं ये 3 चीजें, जानें एक्ट्रेस का फिटनेस प्लान

संक्षेप:

एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने स्लिम और कर्वी फिगर के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 33 साल की उम्र में खुद को काफी मेंटेन किया है और वह फिटनेस के लिए रूटीन डायट फॉलो करती हैं। चलिए उनका फिटनेस प्लान बताते हैं।

Jan 21, 2026 10:48 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्ट्रेस दिशा पाटनी बॉलीवुड की खूबसूरत और फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। दिशा अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हो चुकी हैं और अब वही चीजें खाती-पीती हैं, जो शरीर के लिए अच्छी हो। दिशा कई बार बता चुकी हैं कि वह पहले फिटनेस पर ध्यान नहीं देती थी लेकिन जब फिल्मों की बात आई तब उन्होंने खुद को मेंटेन करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने शुरुआत वेट लॉस करने से की थी और फिर उनका फिगर भी मेंटेन हो गया। एक्ट्रेस का कहना है कि मेरा फिटनेस प्लान काफी सिंपल रहता है, मैं वही चीजें फॉलो करती हूं, जो आसानी से कर लूं। चलिए आपको दिशा पाटनी के कर्वी फिगर और वेट लॉस टिप्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है फिटनेस प्लान

दिशा पाटनी एक्सरसाइज को हर दिन के हिसाब से करती हैं। लेकिन वर्कआउट के अलावा वह रनिंग, साइकिलिंग, जुम्बा करना पसंद करती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करने से वजन कम होता है और शरीर फिट भी होता है। साथ ही आप दिनभर एक्टिव रह सकते हैं। दिशा कभी भी जिम स्किप नहीं करती हैं।

3 मॉर्निंग ड्रिंक्स

दिशा पाटनी पॉडकास्ट में अपने फिटनेस सीक्रेट्स को खोलते हुए 3 मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में भी बता चुकी हैं। दिशा सुबह सबसे पहले उठकर हल्दी वाला पानी पीती हैं। 1 ग्लास गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वेट लॉस होता है। इसके आधे घंटे बाद दिशा अदरक-दालचीनी वाली चाय पीती हैं। चाय में अदरक डालने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और दालचीनी से शुगर कंट्रोल में रहती है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। फिर दिशा नॉर्मल रूटीन के साथ दो से तीन ग्लास गुनगुना पानी पीती रहती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और वजन भी कम हो जाता है।

डायट प्लान

दिशा पाटनी नाश्ते में प्रोटीन-फायबर युक्त चीजें खाते हैं, जैसे दलिया, अंडा, ओट्स, फ्रूट्स, नट्स वगैरह उनके ब्रेकफास्ट का खास हिस्सा होते हैं। एक्ट्रेस घर का बना सिंपल खाना खाती हैं और बाहर की चीजों से बिल्कुल तौबा कर चुकी हैं। जंक फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वजन भी। इसलिए दिशा शुगर-फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहती हैं।

Disha Patani

रूटीन और अनुशासन

दिशा का कहना है कि सिर्फ वर्कआउट, अच्छी डायट से ही फिटनेस नहीं आती, इसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ता है और उसी के हिसाब से डेली चलना पड़ता है। अगर आप रूटीन से चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपको शरीर पर फर्क दिखेगा और आप फिट रह सकते हैं।

नोट- दिशा पाटनी का फिटनेस रूटीन फॉलो करने से पहले डॉक्टर से उचित सलाह लें। इस लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह सिर्फ आम जानकारी के लिए है, किसी भी तरह के डायट-फिटनेस प्लान को फॉलो करने से पहले अपने फिटनेस कोच या डॉक्टर से पूछ लें।

ये भी पढ़ें:बच्चों के लिए खेल जैसी होंगी ये 6 एक्सरसाइज, रोजाना करने से रहेंगे फिट
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।