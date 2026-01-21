कर्वी फिगर और वेट लॉस करने के लिए दिशा पाटनी सुबह पीती हैं ये 3 चीजें, जानें एक्ट्रेस का फिटनेस प्लान

संक्षेप: एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने स्लिम और कर्वी फिगर के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 33 साल की उम्र में खुद को काफी मेंटेन किया है और वह फिटनेस के लिए रूटीन डायट फॉलो करती हैं। चलिए उनका फिटनेस प्लान बताते हैं।

एक्ट्रेस दिशा पाटनी बॉलीवुड की खूबसूरत और फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। दिशा अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हो चुकी हैं और अब वही चीजें खाती-पीती हैं, जो शरीर के लिए अच्छी हो। दिशा कई बार बता चुकी हैं कि वह पहले फिटनेस पर ध्यान नहीं देती थी लेकिन जब फिल्मों की बात आई तब उन्होंने खुद को मेंटेन करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने शुरुआत वेट लॉस करने से की थी और फिर उनका फिगर भी मेंटेन हो गया। एक्ट्रेस का कहना है कि मेरा फिटनेस प्लान काफी सिंपल रहता है, मैं वही चीजें फॉलो करती हूं, जो आसानी से कर लूं। चलिए आपको दिशा पाटनी के कर्वी फिगर और वेट लॉस टिप्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है फिटनेस प्लान दिशा पाटनी एक्सरसाइज को हर दिन के हिसाब से करती हैं। लेकिन वर्कआउट के अलावा वह रनिंग, साइकिलिंग, जुम्बा करना पसंद करती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करने से वजन कम होता है और शरीर फिट भी होता है। साथ ही आप दिनभर एक्टिव रह सकते हैं। दिशा कभी भी जिम स्किप नहीं करती हैं।

3 मॉर्निंग ड्रिंक्स दिशा पाटनी पॉडकास्ट में अपने फिटनेस सीक्रेट्स को खोलते हुए 3 मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में भी बता चुकी हैं। दिशा सुबह सबसे पहले उठकर हल्दी वाला पानी पीती हैं। 1 ग्लास गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वेट लॉस होता है। इसके आधे घंटे बाद दिशा अदरक-दालचीनी वाली चाय पीती हैं। चाय में अदरक डालने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और दालचीनी से शुगर कंट्रोल में रहती है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। फिर दिशा नॉर्मल रूटीन के साथ दो से तीन ग्लास गुनगुना पानी पीती रहती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और वजन भी कम हो जाता है।

डायट प्लान दिशा पाटनी नाश्ते में प्रोटीन-फायबर युक्त चीजें खाते हैं, जैसे दलिया, अंडा, ओट्स, फ्रूट्स, नट्स वगैरह उनके ब्रेकफास्ट का खास हिस्सा होते हैं। एक्ट्रेस घर का बना सिंपल खाना खाती हैं और बाहर की चीजों से बिल्कुल तौबा कर चुकी हैं। जंक फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वजन भी। इसलिए दिशा शुगर-फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहती हैं।

रूटीन और अनुशासन दिशा का कहना है कि सिर्फ वर्कआउट, अच्छी डायट से ही फिटनेस नहीं आती, इसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ता है और उसी के हिसाब से डेली चलना पड़ता है। अगर आप रूटीन से चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपको शरीर पर फर्क दिखेगा और आप फिट रह सकते हैं।