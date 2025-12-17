वजन कम करने के दौरान कौन सी चीजें खाना करें बंद, पापड़ है सबसे खतरनाक, डायटिशियन सुमन ने दिए वेट लॉस टिप्स

संक्षेप: वजन कम करना आजकल हर व्यक्ति के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। वेट लॉस के लिए लोग डायटिंग करते हैं और खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं।डायटिशियन सुमन अग्रवाल का कहना है कि सबकुछ खाना न बंद करें बल्कि कुछ चीजों से परहेज करें।

वजन कम करने के लिए लोग महंगे से महंगा प्रोटीन सप्लीमेंट पीते हैं, जिम जाते हैं, डायटिंग पर निर्भर रहते हैं और खुद को काफी कष्ट देते हैं। आजकल कई तरह के डायटिंग रूल्स चल गए हैं, जिन्हें फॉलो करने से आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। कई सेलेब्स वेट लॉस टिप्स बताते रहते हैं और डायटिशियन्स का भी कहना है कि हेल्दी खाकर भी आप वजन आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन आप जंक या फिर प्रोसेस्ड फूड्स खाकर कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें खाने पर हमें लगता है कि ये काफी हल्की है और इससे सेहत पर क्या असर होगा। जबकि वही चीजें आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल, वजन बढ़ाने का कारण बनती है। टीआरएस पॉडकास्ट में डायटिशियन सुमन अग्रवाल बतौर गेस्ट आई थीं, उन्होंने इसमें बताया कि वजन कम करने के दौरान कुछ चीजें हैं, जो बिल्कुल खाना बंद कर देनी चाहिए। इन्हें खाते हुए आप कभी वेट लॉस नहीं कर सकते।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या नहीं खाना चाहिए डायटिशियन के मुताबिक, कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए-

-मिठाई (Sweets)

-आइस क्रीम (Ice Cream)

-कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink)

-पापड़ (Papad)

-शराब (Alcohal)

-चॉकलेट (Chocolate)

-फ्राइड फूड्स (Fried Foods)

-आलू (Potato)

-वेस्टर्न डेजर्ट (केक, पेस्ट्री, डोनट्स) (Cake Pastry Donuts)

पापड़ है खराब- इन सभी चीजों में से पापड़ सबसे खराब माना जाता है। ज्यादातर भारतीय पापड़ को हल्का और अच्छा स्नैक्स मानते हैं और खाने के साथ भी इसे खा लेते हैं। पापड़ी में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो बीपी के साथ वजन भी बढ़ाती है। पापड़ी बिल्कुल न खाएं। इसके अलावा विदेशी मिठाई केक-पेस्ट्री में सिर्फ चीनी, मैदा, बटर होता है, जो सेहत के लिए बुरा है।

कौन सी मिठाई खानी चाहिए- डायटिशियन के अनुसार, अगर आप फैट लॉस नहीं कर रहे हैं, तो काजू कतली, रसगुल्ला, संदेश खा सकते हैं। मीठा उतना ही खाना चाहिए, जितना मंदिर में पूजारी आपके हाथ में देते हैं और रोजाना नहीं खाना है। सिर्फ किसी खास मौकों पर खाएं, तो नुकसान नहीं करेगा। भारतीय मिठाइयों में सबसे खराब है जलेबी, इसे फ्राई करके फिर चाशनी में डाला जाता है, जो सेहत के लिए काफी बुरा है।

प्रोटीन युक्त फूड्स खाएं- चिकन, फिश, अंडा प्रोटीन के लिए अच्छा माना जाता है। अंडे का सफेद भाग ही खाएं। वेज में पनीर, दूध, दही, चीज, मूंग दाल, सोयाबीन, बेसन, चना दाल, छोले, राजमा वगैरह आप प्रोटीन के लिए खा सकते हैं।

वर्कआउट करें- डायटिशियन सुमन का कहना है कि कई लोग रोजाना वर्कआउट नहीं करते, ऐसा न करें। वजन कम करने के दौरान वर्कआउट रोजाना करना काफी जरूरी है और साथ में टहलना, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना भी जरूरी है।

स्लीपिंग हैबिट- कई लोगों का वजन इसलिए भी कम नहीं होता क्योंकि उनकी आदतें खराब होती हैं। जैसे अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आप सोते 12 बजे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको डायटिंग के साथ अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। इसके लिए सही समय पर सोना जरूरी है।