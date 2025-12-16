Hindustan Hindi News
'धुरंधर' आर माधवन ने बिना जिम और डायटिंग के 21 दिन में किया वेट लॉस, खाने-सोने का बदला था समय

संक्षेप:

R Madhavan Weight Loss Tips: एक्टर आर माधवन अपने बेहतरीन किरदारों के लिए जाने जाते हैं। वह हर रोल के लिए खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। एक्टर ने फिल्म नाम्बी इफेक्ट के बाद अपने बढ़े वजन को सिर्फ 21 दिनों में कम किया और वो भी बिना जिम और डायटिंग के। चलिए उनके टिप्स बताते हैं।

Dec 16, 2025 08:50 am IST
एक्टर आर माधवन बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, जो अपने किरदार को पूरी जान लगाकर निभाते हैं। आर माधवन ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में अजय सान्याल का किरदार निभाया, जो हिट हुआ है। आर माधवन ने अपने बीते प्रोजेक्ट्स के लिए काफी वजन बढ़ाया था और फिर उन्हें कम करने की चुनौती भी उनके सामने थी। आर माधवन ने बिना जिम और डायटिंग के सिर्फ 21 दिनों में अपना वजन कम किया। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ आदतों को बदला। इसके बारे में खुद माधवन ने पोस्ट के जरिए बताया था, उन्होंने कहा न मैंने वर्कआउट किया और न ही डायटिंग, मैंने कोई सर्जरी भी नहीं कराई लेकिन वजन कम किया। चलिए आपको बताते हैं माधवन ने वजन कम कैसे किया?

क्या थी डायट

आर माधवन ने पहले अपना एलर्जी टेस्ट करवाया, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी को क्या चीजें नुकसान करती हैं और क्या फायदा पहुंचाती हैं। इसके बाद माधवन ने सादी डायट लेना शुरू कर दी। वह वही चीजें खाते थे, जो उनके शरीर को फायदा दें। उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा भी लिया और खाने को अच्छे से 45-60 बार चबाकर खाते थे, जिससे पाचन बेहतर हो। एक्टर सुबह का नाश्ता हैवी रखते थे और फिर 3 बजे तक सलाद, फल, जूस लेते थे। इसके बाद ताजा पका हुआ खाना शाम 6:45 तक खा लेते थे। इसके बाद वह कोई भी चीज नहीं खाते थे। इस दौरान एक्टर पानी भी अच्छी मात्रा में पीते थे। पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं और फिट बॉडी बनती है।

डेली मूवमेंट्स

माधवन का कहना है कि मैंने कोई हैवी वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं की बस अपने डेली मूवमेंट को रोजाना समय से किया। डेली सुबह माधवन करीब आधे घंटे टहलने जाते थे और इसके थोड़ी देर बाद साइकिलिंग भी करते थे। इन चीजों को करने से पेट की चर्बी, कैलोरी बर्न होती है और मोटापा कम हो जाता है।

सोने का नियम

आर माधवन 10 बजे सो जाते थे और इसके डेढ़ घंटे पहले ही स्क्रीन देखना बंद कर देते थे। इससे नींद में सुधार हुआ और आंखों को भी फायदा होता है। एक्टर करीब 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते थे और फिर अगले दिन सेम रूटीन फॉलो करते थे। ऐसा उन्होंने करीब 21 दिनों तक किया और वजन घटा लिया। उनका कहना है कि वजन कम करने के लिए आपको डायटिंग, वर्कआउट या फिर किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर अच्छा खाना, सही समय पर सोना और फिजिकल एक्टिविटीज पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा।

