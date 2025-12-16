'धुरंधर' आर माधवन ने बिना जिम और डायटिंग के 21 दिन में किया वेट लॉस, खाने-सोने का बदला था समय

संक्षेप: R Madhavan Weight Loss Tips: एक्टर आर माधवन अपने बेहतरीन किरदारों के लिए जाने जाते हैं। वह हर रोल के लिए खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। एक्टर ने फिल्म नाम्बी इफेक्ट के बाद अपने बढ़े वजन को सिर्फ 21 दिनों में कम किया और वो भी बिना जिम और डायटिंग के। चलिए उनके टिप्स बताते हैं।

एक्टर आर माधवन बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, जो अपने किरदार को पूरी जान लगाकर निभाते हैं। आर माधवन ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में अजय सान्याल का किरदार निभाया, जो हिट हुआ है। आर माधवन ने अपने बीते प्रोजेक्ट्स के लिए काफी वजन बढ़ाया था और फिर उन्हें कम करने की चुनौती भी उनके सामने थी। आर माधवन ने बिना जिम और डायटिंग के सिर्फ 21 दिनों में अपना वजन कम किया। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ आदतों को बदला। इसके बारे में खुद माधवन ने पोस्ट के जरिए बताया था, उन्होंने कहा न मैंने वर्कआउट किया और न ही डायटिंग, मैंने कोई सर्जरी भी नहीं कराई लेकिन वजन कम किया। चलिए आपको बताते हैं माधवन ने वजन कम कैसे किया?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या थी डायट आर माधवन ने पहले अपना एलर्जी टेस्ट करवाया, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी को क्या चीजें नुकसान करती हैं और क्या फायदा पहुंचाती हैं। इसके बाद माधवन ने सादी डायट लेना शुरू कर दी। वह वही चीजें खाते थे, जो उनके शरीर को फायदा दें। उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा भी लिया और खाने को अच्छे से 45-60 बार चबाकर खाते थे, जिससे पाचन बेहतर हो। एक्टर सुबह का नाश्ता हैवी रखते थे और फिर 3 बजे तक सलाद, फल, जूस लेते थे। इसके बाद ताजा पका हुआ खाना शाम 6:45 तक खा लेते थे। इसके बाद वह कोई भी चीज नहीं खाते थे। इस दौरान एक्टर पानी भी अच्छी मात्रा में पीते थे। पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं और फिट बॉडी बनती है।

डेली मूवमेंट्स माधवन का कहना है कि मैंने कोई हैवी वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं की बस अपने डेली मूवमेंट को रोजाना समय से किया। डेली सुबह माधवन करीब आधे घंटे टहलने जाते थे और इसके थोड़ी देर बाद साइकिलिंग भी करते थे। इन चीजों को करने से पेट की चर्बी, कैलोरी बर्न होती है और मोटापा कम हो जाता है।