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धुरंधर 2 के पिंडा ने पहले बढ़ाया फिर कम किया 15 किलो वजन, देखें उदयबीर संधू की ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल्स

Mar 24, 2026 01:29 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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धुरंधर 2 की परफॉर्मेंस कमाल कर रही है। इस मूवी में सभी किरदारों ने पूरी महनत कर फिल्म में जान डाल दी है। फिल्म में उदयबीर संधू ने पिंडा का किरदार निभाने के लिए पहले 15 किलो वजन बढ़ाया और फिर इसे कम किया। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल्स-

धुरंधर 2 के पिंडा ने पहले बढ़ाया फिर कम किया 15 किलो वजन, देखें उदयबीर संधू की ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल्स

फिल्म धुरंधर 2 का कमाल जारी है। इस फिल्म को रिलीज हुए आभी सिर्फ 6 ही दिन हुए हैं और ये फिल्म 500 रुपये के क्लब में अपनी जगह बना चुकी है। फिल्म में उदयबीर संधू ने गुरबाज सिंह 'पिंडा' का किरदार निभाया है। फिल्म में पिंडा जसकिरत के बचपन के दोस्त बने हैं, जो बाद में ड्रग तस्कर बन जाते हैं। पिंडा का किरदार भले ही बाकी किरदारों से कम था लेकिन सबसे ज्यादा दमदार था, यही वजह है कि लोगों ने उनके रोल को खूब पसंद किया। उदयबीर संधू ने भी पिंडा बनने के लिए खूब मेहनत की थी। आइए, जानते हैं फिल्म के लिए उदयबीर संधू के ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल्स के बारे में।

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उदयबीर संधू के ट्रांसफॉर्मेशन

इस फिल्म में उदयबीर ने 20 साल के लड़के और 40 साल के आदमी का किरदार निभाया है। अपने किरदार के अनुरूप दिखने के लिए उन्होंने 45 दिनों में 15 किलो वजन बढ़ाया और फिर 60 दिन में इस वजन को कम किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उन्होंने अपनी उन सीमाओं को परखा जिनके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था। संधू के इस बदलाव ने ऑनलाइन भी काफी सुर्खियां बटोरीं हैं।

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कैसे हुआ ये बदलाव

रिपोर्ट्स हैं कि वजन बढ़ाने के लिए संधू ने भारी कंपाउंड लिफ्टिंग के साथ ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाया। जब उन्हें वजन कम करना था तब उन्होंने कम कैलोरी वाला खाना खाना शुरू किया। इसके अलावा हाई इंटेंस एक्सरसाइज, कार्डियो और फैट कम करने वाली एक्सरसाइज को भी शामिल किया ताकि मांसपेशियों को सुडौल रखते हुए अतिरिक्त वजन कम किया जा सके। जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ दो महीनों में 15 से 16 किलो वजन कम किया।

अचानक वजन बढ़ाने और घटाने से क्या होता है

इस तरह के शारीरिक बदलाव देखने में भले ही मजेदार लग सकते हैं लेकिन तेजी से वजन बढ़ने और घटने के कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजी से वजन-बढ़ने और घटने पर मेटाबॉलिज्म में बदलाव, हार्मोनल संतुलन और ओवरऑल हेल्थ पर असर हो सकता है। इसलिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक्सपर्ट की देखरेख में होने चाहिए।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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