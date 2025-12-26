ना जिम ना डाइट, डेंटिस्ट ने घटाया 30 किलो वजन! बोलीं- फॉलो किए थे ये 5 सिंपल रूल

संक्षेप: Weight Loss: इंस्टाग्राम पर ‘डॉ फिट फ्लाइज’ के नाम से मशहूर डेंटिस्ट ने अपना 30 किलो वजन कम किया है, बस लाइफस्टाइल में कुछ छोटे -छोटे बदलावों के साथ। एक पोस्ट में उन्होंने इन बदलावों के बारे में बताया है, आइए जानते हैं।

वेट लॉस जर्नी आसान नहीं होती है। खासतौर से शुरुआत में तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि इससे जुड़े काफी सारे मिथ देखने को मिलते हैं, जैसे डाइटिंग के नाम पर खाना छोड़ देना या जिम में घंटों पसीने बहाना। यही वजह है कि बहुत कम लोग ही वेट लॉस करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। आज हम एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट की मोटिवेटिंग वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ये ‘डॉ फिट फ्लाइज’ के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने अपना 30 किलो वजन कम किया है, बस अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे -छोटे बदलावों के साथ। एक पोस्ट में उन्होंने इन बदलावों के बारे में बताया है, आइए जानते हैं।

दिन में सिर्फ दो बार खाना डॉक्टर बताती हैं कि उन्होंने दिन में सिर्फ दो बार खाना शुरू कर दिया था। अपनी पहली मील वो दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास लेती थीं, तो वहीं उनकी दूसरी मील शाम 6 से 7 बजे तक कंप्लीट हो जाती थी। इसके बीच वो कुछ भी नहीं खाती थीं। इससे खाने को पचने का भी पूरा समय मिल जाता है और कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना भी आसान हो जाता है।

मोनोट्रॉपिक डाइट फॉलो करना दूसरा बदलाव ये था कि उन्होंने मोनोट्रॉपिक डाइट फॉलो की। यानी वो लंच और डिनर के लिए सेम मील ही खाती थीं। सुबह जो एक बार बन गया, उसे ही शाम को डिनर में भी खा लिया। इससे एक तो बार-बार आपको खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता और दूसरा ये आपकी क्रेविंग कंट्रोल में भी हेल्प करता है।

हर दिन 10 हजार कदम चलना डेंटिस्ट कहती हैं कि उन्हें जिम जाना खास पसंद नहीं है, इसलिए वो घर पर ही फिजिकल एक्टिव रहना पसंद करती थीं। उन्होंने रोजाना 10 हजार कदम चलने का नियम बनाया हुआ था, जिसे वो हर हाल में फॉलो करती थीं। इसके लिए वो रोज सुबह 1 घंटा वॉक करतीं फिर शाम को भी 1 घंटा वॉक करतीं, जिससे 10 हजार स्टेप आसानी से पूरे हो जाते थे।

शुगर और फ्राइड फूड एकदम बंद करना उन्होंने अपनी डाइट से शुगर और फ्राइड फूड को एकदम बाहर कर दिया था। अपनी चाय या कॉफी के लिए वो नेचुरल स्वीटनर्स जैसे स्टीविया इस्तेमाल करती थीं। वहीं कभी-कभार शुगर क्रेविंग होने पर डाइट कोक पी लेती थीं। इसके अलावा वो घर का बना हुआ सिंपल खाना खाती थीं, जिसमें सिर्फ 3-4 बूंद तेल का ही इस्तेमाल होता था।

रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना वेट लॉस के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहती हैं कि वो रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करती थीं। इससे उनकी बॉडी डिटॉक्स होने में मदद मिलती, भूख कंट्रोल होती और एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहता।