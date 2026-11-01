52 की उम्र में दिल्ली CM रेखा गुप्ता फिट रहने के लिए अपनाती हैं बस 3 आदतें, जानें फिटनेस रूटीन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काफी व्यस्त रहने के बाद भी अपने लिए समय निकाल लेती हैं और खुद को फिट रखती हैं। फिटनेस के लिए वह सिर्फ 3 आदतों पर जोर देती हैं और उन्हें वह कभी नहीं बदलती हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे राजधानी की जिम्मेदारी कंधे पर लेकर चलती हैं। इतनी जिम्मेदारियों और काम के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें खुद की सेहत के लिए भी समय नहीं मिल पाता होगा। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बिजी शेड्यूल में भी खुद के लिए 1-2 घंटे निकाल लेती हैं और खुद को फिट रखने का काम करती हैं। उनका मानना है कि आपको फिट रहना चाहिए और इसके लिए समय जरूर निकालें। अगर आप फिट नहीं होंगे तो बाकि किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसे में खुद सीएम फिटनेस के लिए 3 जरूरी आदतों को अपनाती हैं, जिन्हें वह कभी नहीं भूलती। चलिए जानते हैं सीएम रेखा गुप्ता 52 की उम्र में खुद को कैसे फिट और एक्टिव रखती हैं।
फिटनेस के लिए बना लें कुछ नियम
सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि हर किसी को फिट रहना चाहिए और इसके लिए कुछ नियम भी बना लेने चाहिए। अगर आप नियमों को अपनाते हुए खुद को फिट रखेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बिना रूटीन के चीजों को करते हैं, तो वह सही तरीके से नहीं हो पाती हैं।
सीएम रेखा गुप्ता की 3 जरूरी आदतें
सूर्य नमस्कार से होती है सुबह की शुरुआत
- सीएम रेखा गुप्ता के दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ होती है। वह हर दिन करीब 40 मिनट तक ऐसे योगासन करती हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ के लिए बेहतर हो। रेखा गुप्ता जिम नहीं जाती हैं बल्कि वह योगा और पार्क में जिम वाली मशीनों पर ही एक्सरसाइज कर लेती हैं। उनका मानना है कि अगर आप सुबह एक्सरसाइज-योगा करते हैं, तो पूरा दिन शरीर एक्टिव रहता है।
हेल्दी खाना खाओ और सेहतमंद रहो
- सीएम रेखा गुप्ता का मानना है कि हेल्दी खाना हर किसी को खाना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। खुद सीएम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद खाना पसंद करती हैं। वह हरी सब्जियों को डाइट में ज्यादा शामिल करती हैं। साथ ही फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स भी उनकी डाइट का हिस्सा होते हैं। जब आप हेल्दी चीजें खाते हैं, तो आपका मन और शरीर दोनों खुश रहेंगे।
इन चीजों से रहती हैं कोसों दूर
- CM रेखा गुप्ता जंक, फास्ट फूड से कोसों दूर रहती हैं। वह कोल्ड ड्रिंक या किसी भी ऐसे पेय पदार्थों को नहीं पीती हैं। इसके अलावा वह डाइट में से चीनी, ज्यादा तेल, मसाला, नमक भी हटा चुकी हैं। उनके खाने में हल्का मसाला और तेल होता है। ये सभी चीजें आपकी जुबान को अच्छी लग सकती हैं लेकिन लंबे समय के लिए फिट रहना है, तो इन्हें खाने से बचें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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