'दुआ' की मम्मी दीपिका पादुकोण ने डिलीवरी के बाद कैसे घटाया वजन? फिटनेस कोच ने बताया पूरा फिटनेस प्लान

Deepika Padukone Fitness Tips: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने बेटी दुआ के होने के बाद अपना वजन कम कर फिर से खुद को मेंटेन किया। चलिए जानते हैं उनका फिटनेस रूटीन और डायट प्लान क्या था।

Jan 05, 2026 10:27 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। फिटनेस के मामले में भी दुआ की मम्मी कई हसीनाओं को सीधी टक्कर देती हैं। दीपिका अनुशासन में रहना पसंद करती हैं और कोई भी काम वह पूरी मेहनत और लगन के साथ करती हैं। उनकी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने बताया कि दीपिका वर्कआउट करना कभी स्किप नहीं करती हैं और पूरी लगन के साथ एक्सरसाइज करती हैं। कोच का कहना है कि बेटी दुआ के जन्म के कुछ समय बाद से ही दीपिका ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। उनके परफेक्ट फिटनेस प्लान की वजह से वह वापिस पहले जैसे शेप में लौट पाई हैं। चलिए बताते हैं क्या था दीपिका का फिटनेस रूटीन।

दीपिका करती थीं ये एक्सरसाइज

यास्मीन कराचीवाला ने बताया कि दीपिका फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहती हैं। वह डिलीवर होने के कुछ समय बाद ही वर्कआउट करने के लिए आ गई थीं और उन्होंने पिलाटे एक्सरसाइज करना शुरू किया था। वह करीब 1 घंटे तक इसे लगातार करती रहती थीं। प्रेग्नेंसी के बाद पिलाटे करना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता था। इसमें शरीर का अच्छा मूवमेंट हो जाता है और एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है।

अन्य फायदे

फिटनेस कोच का कहना है कि पिलाटे करने से शरीर को ताकत मिलती है। इससे पेट की चर्बी कम होती है और कमर-पीठ का दर्द कम होता है। पिलाटे अगर आप करती हैं, तो आपका शरीर पहले की तरह फिट हो सकता है और मजबूत भी। इससे शरीर में लचीलापन भी आ जाता है। प्रेग्नेंसी के दौरान भी महिलाएं पिलाटे कर सकती हैं लेकिन एक्सपर्ट की सलाह पर।

रनिंग

पिलाटे के अलावा दीपिका रनिंग भी करती हैं। ट्रेडमिल पर हल्की-हल्की रनिंग या वॉकिंग भी आपको मजबूत बनाती है। लगातार चलते रहने से पेट की चर्बी कम हो जाती है और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रनिंग के अलावा दीपिका डांसिंग, वेट लिफ्टिंग भी करती हैं।

हेल्दी डायट

दीपिका को फिट रहने में सबसे ज्यादा मदद उनकी हेल्दी डायट ने की। एक्ट्रेस हमेशा से घर का बना खाना खाती हैं और डिलीवरी के बाद उन्होंने अपने खाने से घी-तेल की मात्रा थोड़ी कम कर दी थी। चिकनाई ज्यादा खाने से पेट बाहर ही निकला रहता है। ऐसे में दीपिका जूस, फल, सलाद, नट्स, सादा खाना खाती हैं। खासतौर पर प्रोटीन युक्त फूड्स वह खाती थीं, जिससे उनके बेबी को भी सही पोषण मिलें।

स्ट्रिक्ट रूटीन

दीपिका की तरह आप भी डिलीवरी के बाद फिट हो सकती हैं, बस आपको स्ट्रिक्ट डायट और रूटीन फॉलो करना होगा। शुगरी आइटम, जंक फूड्स को बाय कहना पड़ेगा और एक्सरसाइज-हेल्दी डायट पर फुल फोकस करना होगा। इससे आप भी खुद को मेंटेन कर सकती हैं।

