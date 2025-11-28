Hindustan Hindi News
एक नहीं COPD और अस्थमा, फेमस पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताया दोनों में क्या है अंतर?

संक्षेप:

COPD Awareness Month 2025 : सीओपीडी और अस्थमा के कारण, लक्षण और इलाज एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। हालांकि कई बार लोग इन दोनों समस्याओं को एक ही मान लेने की गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से रोगी को सही इलाज नहीं मिल पाता है और बीमारी बढ़ती चली जाती है।

Fri, 28 Nov 2025 04:00 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
COPD Awareness Month 2025 : नवंबर को हर साल सीओपीडी जागरूकता माह 2025 (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष महीने को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच फेफड़ों से जुड़ी इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके लक्षणों को सही तरीके से पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोग अकसर सीओपीडी और अस्थमा जैसे सांस से जुड़े रोग को एक समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि दोनों के बीच काफी फर्क है। सीओपीडी अक्सर धूम्रपान की वजह से होता है और समय के साथ और खराब होता जाता है, जबकि अस्थमा अक्सर बचपन में शुरू होता है और ट्रिगर (जैसे एलर्जी) के कारण होता है, जिसके लक्षण आते-जाते रहते हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

सीके बिड़ला अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विकास मित्तल कहते हैं कि COPD और अस्थमा, दोनों लंबे समय तक चलने वाली सांस की बीमारियां हैं, लेकिन दोनों के कारण, लक्षण और इलाज एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। हालांकि कई बार लोग इन दोनों समस्याओं को एक ही मान लेने की गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से रोगी को सही इलाज नहीं मिल पाता है और बीमारी बढ़ती चली जाती है।

क्या है COPD रोग?

COPD (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) रोग ज्यादातर 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है। जिसका सबसे बड़ा कारण लंबे समय तक धुआं और प्रदूषण में रहना है। इसमें तंबाकू, सिगरेट का धुआं, चूल्हे का धुआं, इंडस्ट्रियल स्मोक और एयर पॉल्यूशन शामिल हो सकते हैं। बता दें, COPD एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, मतलब समय के साथ लगातार बढ़ती जाती है। इस रोग से पीड़ित मरीजों में खांसी, बलगम और सांस फूलना जेसे लक्षण बढ़ते रहते हैं।

अस्थमा रोग क्या है?

अस्थमा रोग ज्यादातर व्यक्ति को बचपन या युवावस्था में अपना शिकार बनाता है। जो एलर्जी, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन और ट्रिगर्स जैसे धूल, पोलन, ठंडी हवा, पालतू जानवर, मौसम बदलना और एक्सरसाइज की वजह से होता है। बता दें, अस्थमा एक आंतरायिक (intermittent) बीमारी हो सकती है, जिसका मतलब है कि इसके लक्षण रुक-रुक कर आते हैं। जो कभी बहुत बढ़ जाते हैं और कभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।

अस्थमा और सीओपीडी के लक्षणों में फर्क

-सीओपीडी में रोगी को खांसी के साथ बलगम और हर दिन के साथ सांस की तकलीफ बढ़ती हुई नजर आती है।

-अस्थमा में बार-बार सांस फूलना, खांसी और सीटी जैसी आवाज (wheezing) आती है, लेकिन ये लक्षण बीच-बीच में ठीक भी हो जाते हैं।

अस्थमा और सीओपीडी के इलाज में फर्क

दोनों ही बीमारियों में इनहेलर सबसे बड़ा इलाज हैं, लेकिन दवाइयां अलग होती हैं। अस्थमा में मुख्य दवा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स (inhaled steroids) होती हैं, जो वायुमार्ग की सूजन को कम करती हैं और लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। जबकि सीओपीडी (COPD) में ज्यादातर ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल होता है, और स्टेरॉयड केवल कुछ विशेष मामलों में ही दिए जाते हैं, खासकर जब लक्षणों में तेजी से बिगाड़ हो या रोगी को बार-बार दौरे पड़ें। COPD के बढ़े हुए मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है।

अस्थमा और सीओपीडी के इलाज बरती गई लापरवाही

अगर सीओपीडी रोगी को अस्थमा वाली स्टेरॉइड दवा (खासकर उच्च खुराक) दी जाए तो दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं, जैसे निमोनिया का खतरा, वजन बढ़ना, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस और संक्रमण का खतरा। यही वजह है कि दोनों रोगों का सही डायग्नोसिस बेहद जरूरी होता है। हालांकि कुछ मरीजों में अस्थमा और सीओपीडी दोनों के लक्षण एक साथ दिख सकते हैं, जिसे अस्थमा-सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम (ACOS) कहा जाता है। इन दोनों बीमारियों के लक्षण जैसे घरघराहट और साँस लेने में तकलीफ एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इनका इलाज अलग होता है क्योंकि अस्थमा में वायुमार्ग को ठीक किया जा सकता है, जबकि सीओपीडी में फेफड़ों को हुआ नुकसान स्थायी होता है।

