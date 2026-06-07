Cocktail 2 के लिए कृति सेनन ने किया तगड़ा वर्कआउट, डाइट की इन 2 चीजों से मिली परफेक्ट 'बिकिनी बॉडी'

फिल्म कॉकटेल 2 के लिए कृति सेनन ने टोन्ड और बिकिनी बॉडी बनाई, जिसे लेकर वह चर्चा में बनी हुई हैं। अब हर कोई उनका फिटनेस मंत्र जाना चाहता है। कृति ने ऐसी बॉडी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। चलिए आपको उनके वर्कआउट रूटीन और डाइट के बारे में बताते हैं।

फिल्म कॉकटेल 2 19 जून को रिलीज होने वाली है लेकिन उसके गाने और ट्रेलर लोगों के बीच काफी ट्रेंड कर रहे हैं। फिल्म में कृति सेनन का लुक बिल्कुल हॉट अंदाज में दिखेगा, इसका अंदाजा ट्रेलर से ही लग चुका है। एक्ट्रेस के करियर की यह पहली फिल्म है, जिसके लिए उन्होंने बिकिनी बॉडी तैयार की है। इस टोन्ड और फिट फिगर के लिए कृति ने जमकर मेहनत की है और स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो की। उनके ट्रेनर करण साहनी ने बताया कि एली के किरदार के लिए कृति को बिल्कुल टोन्ड, फिट, स्लिम और बिकिनी वाली बॉडी चाहिए थी, इसके लिए एक्ट्रेस ने मांइड मेकअप पहले ही कर लिया था। उन्हें पता था कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना आसान नहीं होगा और इसके लिए कई चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। इस रोल को करने के लिए बड़ा टास्क ये था कि शरीर का वजन कम करने के साथ चेहरे का ग्लो और नैचुरल चमक बरकरार ही रखनी थी, तो जाहिर है कृति को मेहनत ज्यादा ही करनी थी। तो चलिए आपको बताते हैं कृति सेनन ने क्या-क्या किया?

जिम में बहाया खूब पसीना कृति सेनन के ट्रेनर ने बताया कि हफ्ते के 6 दिन एक्ट्रेस ने जिम में जमकर पसीना बहाया। उन्हें साइज जीरो नहीं बल्कि फिट और मस्कुलर बॉडी चाहिए। ऐसे में वह एक भी दिन जिम स्किप नहीं कर सकती थीं। अगर किसी दिन उनका मन ना भी हो, तब भी उन्हें पूरे मन से जिम आकर वर्कआउट करना ही पड़ रहा था। डायरेक्टर ने साफतौर पर कहा था कि कैमरे पर शरीर दुबला-पतला लेकिन टोन्ड दिखना चाहिए और चेहरे की चमक भी बनी रहे।

वर्कआउट में क्या-क्या शामिल किया कृति सेनन के वर्कआउट रूटीन की बात करें तो हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंक्लाइन वॉकिंग, जोन 2 कार्डियो जैसी चीजों को शामिल किया गया था। हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वजन उठाने वाले एक्सरसाइज शामिल होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर को टोन्ड लुक देने में मदद करते हैं। इसमें स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लंजेस, हिप थ्रस्ट्स और शोल्डर प्रेस जैसी एक्सरसाइज की जाती हैं। तो वहीं इंक्लाइन वॉकिंग यानी ट्रेडमिल पर ढलान (Incline) सेट करके चलना। सामान्य वॉकिंग की तुलना में यह ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद करती है और पैरों, ग्लूट्स व कोर मसल्स पर अधिक काम करती है। जोन 2 कार्डियो मीडियम तीव्रता वाला कार्डियो वर्कआउट होता है, जिसमें हार्ट रेट लगभग 60 से 70 प्रतिशत के बीच रहती है।

डाइट में फॉलो की 2 चीजें कैलोरी-डेफिसिट डाइट- Calorie Deficit Diet का मतलब होता है, जिसमें आप दिनभर में जितनी कैलोरी खर्च करते हैं, उससे कम कैलोरी का सेवन करते हैं। जब शरीर को भोजन से कम ऊर्जा मिलती है, तो वह अतिरिक्त ऊर्जा के लिए शरीर में जमा फैट का उपयोग करने लगता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। मान लीजिए आपका शरीर रोजाना 2,000 कैलोरी खर्च करता है। अगर आप 1,500–1,700 कैलोरी ही लेते हैं, तो 300–500 कैलोरी का डेफिसिट बन जाता है। समय के साथ यह डेफिसिट फैट लॉस में मदद कर सकता है।

हाई-प्रोटीन डाइट- कृति ने अपनी डाइट में हाई प्रोटीन शामिल किया। इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना में प्रोटीन का सेवन अधिक रखा जाता है। यह डाइट मांसपेशियों के निर्माण, उनकी रिकवरी और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराने में मदद करती है। प्रोटीन को पचाने में शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और यह भूख को नियंत्रित रखने में मदद करता है।