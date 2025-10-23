छोले-भटूरे फैन शेफ संजीव कपूर 61 की उम्र में भी हैं बिल्कुल फिट, जानिए इनके फिटनेस हैक्स
संक्षेप: शेफ संजीव कपूर 61 की उम्र में भी पूरी तरह फिट और फाइन दिखते हैं। छोले-भटूरे के सबसे बड़े फैन होने के बावजूद वे इतने फिट कैसे हैं? आइए जानते हैं उनके फिटनेस हैक्स उन्हीं की जुबानी।
जब कभी भारतीय खानपान और व्यंजनों की बात आती है, तो एक नाम फौरन दिमाग में आता है, वो है शेफ संजीव कपूर! टेलीविजन पर आने वाले सबसे पहले रेसिपी शो खाना ख़ज़ाना में हम सभी को खाना पकाने की कला सिखाने से लेकर, दुनिया भर में रेस्टोरेंट लॉन्च करने तक, संजीव कपूर ने कड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया है। हम सभी ने कभी न कभी अपनी डायरियों में उनकी लज़ीज़ रेसिपीज़ जरूर लिखी होंगी, साथ ही रसोई में इन्हें बनाने की कोशिश भी की है, हम सभी ने उनकी कुकिंग स्किल्स से बहुत कुछ सिखा है। लेकिन एक मज़ेदार बात जो शायद आपको पता न हो, अपने ग्लोबल फेम और दुनिया भर की लज़ीज़ व्यंजन तक पहुंचने के बावजूद, आज भी शेफ संजीव का सबसे पसंदीदा खाना छोले भटूरे हैं!
जहां हममें से ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फ्राइड, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर व्यंजनों के सेवन से परहेज करते हैं, वहीं शेफ संजीव के फिटनेस का अपना खास मंत्र है। आज जानेंगे आखिर 61 से उम्र में भी शेफ इतने फिट कैसे हैं।
एक स्टोर लॉन्च इवेंट के दौरान संजीव कपूर ने HT लाइफस्टाइल के साथ हुई बातचीत में अपनी फिटनेस हैक्स के बारे में बताया। वे कहते हैं, "60 की उम्र में फिट और स्वस्थ रहने के सीक्रेट की बात करूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें खाना बंद कर देता हूं। दरअसल, मैं हर वो चीज़ खाने में यकीन रखता हूं जो मेरा दिल चाहे।"
खाना सिर्फ़ कैलोरी नहीं, इससे कहीं बढ़कर है: संजीव कपूर
शेफ संजीव ने अपना जीवन अलग-अलग खाने की चीजें और व्यंजनों के आसपास गुजारा है, उनके लिए खाने का एक ख़ास महत्व है। वे आगे कहते हैं "मेरे लिए खाना सिर्फ़ कैलोरी से कहीं बढ़कर है, यह नई-नई यादें, भावनाएं एवं मिल बाटकर खाने के आनंद को समझने के बारे में है।" उनका मानना है कि कोई भी व्यंजन सेहत का दुश्मन नहीं हो सकता, बस खाने पीने और बनाने के तरीके के बीच संतुलन बनाना मायने रखता है।
संजीव कपूर के फिटनेस हैक्स
60 की उम्र के बाद जहां आजकल लोग सामान स्वास्थ्य समस्याएं, जैस डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, थाइरॉएड से जूझते हैं, वहीं शेफ संजीव पूरी तरह एनर्जेटिक रहते हैं।
परहेज से ज्यादा जरूरी है सावधानीपूर्वक खाना
संजीव कपूर कहते हैं “मैं अपने पसंदीदा व्यंजन छोड़ने में विश्वास नहीं रखता। इसके बजाय, मैं मात्रा पर नियंत्रण रखता हूं। मेरा मानना है कि पेट भरने के बजाय, संयम से खाना चाहिए। अधिक मात्रा में न खाएं पसंदीदा व्यंजन की एक छोटी प्लेट बिना गिल्ट के आपके टेस्ट बड्स को संतुष्ट कर सकती हैं। मुख्य बात स्वाद लेना जरूरी है, न कि ज़्यादा खाना"।
फ्रेश, सीजनल और लोकल खाना खाएं
शेफ हमेशा ताज़ा और सीजनल खाना खाने पर ज़ोर देते हैं। वे कहते हैं, "ताज़े और मौसमी फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, स्वाद में बेहतर होते हैं और पचाने में आसान होते हैं।" संजीव कपूर के अनुसार एक ऐसा पहलू है जिसपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वह है स्थानीय भोजन को प्राथमिकता देना। जहां भी जाएं या रहें, वहां की लोकल व्यंजन जरूर ट्राई करें। वे आगे कहते हैं, "दरअसल, नई दिल्ली में रहते हुए, मैं कार्यक्रम में आने से पहले छोले भटूरे, गोल गप्पे और बंगाली मिठाइयां खाने से खुद को रोक नहीं पाया।"
कब और कितना खाएं?
संजीव कपूर के लिए, फिटनेस का मतलब किसी भी खाने से पूरी तरह परहेज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कब और कितना खाना जरूरी है। संजीव कपूर कहते हैं "अगर मैं दोपहर के भोजन में छोले-भटूरे खाता हूं, तो मैं इसे हल्के डिनर, जैसे सूप या ग्रिल्ड सब्ज़ियों के साथ संतुलित करता हूं। इस प्रकार सही संतुलन के साथ में अपने पसंदीदा खाने का आनंद उठाने के साथ ही अपनी सेहत को भी मेंटेन रख सकता हूं।"
जिम के अलावा भी शारीरिक सक्रियता है जरूरी
जिम में घंटों बिताना अच्छा है, लेकिन शेफ संजीव स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहने में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं "मैं अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए लंबी सैर, रसोई में काम, यात्रा और लोगों से मिलने-जुलने जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता देता हूं।" ऐसा उन्होंने फ़ोन का एक्टिव हेल्थ डेटा दिखाते हुए बताया।
फिटनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है "अच्छी नींद"
अपने व्यस्त और भागदौड़ भरे शेड्यूल के बावजूद, शेफ संजीव रात की अच्छी नींद को प्राथमिकता देते हैं। शेफ संजीव कहते हैं, "शांत और आरामदायक नींद न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बल्कि आपको शारीरिक रूप से भी फिट और सक्रिय रखती है।"
जानिए फिटनेस में मेडिटेशन और योग का योगदान
ध्यान यानी मेडिटेशन शरीर और मन को शांत करने में मदद करता है, इसलिए नियमित दिनचर्या में मेडिटेशन शामिल करना जरूरी है। शेफ संजीव कहते हैं "एक शांत मन आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सक्रिय रहने में मदद करेगा"।
आजकल जहां लोग फ़ैड डाइट और 30-दिन की फिटनेस चैलेंज का हिस्सा बन रहे, वहां फिटनेस को लेकर संजीव कपूर का नजरिया कुछ अलग है। 61 साल की उम्र में भी, शेफ संजीव कपूर इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि जब आप अपने शरीर का ध्यान, खुशी और संतुलन के साथ रखते हैं, तो फिटनेस के मामले में उम्र असल में केवल एक संख्या लगती है।
तो, अगली बार जब आपको तले हुए मोमोज या छोले-भटूरे खाने की तलब लगे, तो खुद को गिल्ट में न डालें। बल्कि इनकी मात्रा का ध्यान रखते हुए, हर एक बाइट का आनंद लें और अपने टेस्ट बड्स को खुश कर दें। खाने के बाद सक्रिय रहना न भूलें और रोजाना इन्हें न खाएं।
