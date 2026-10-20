दिल की सेहत से जुड़ी हैं खून की नसें, साफ रखने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सर्जन ने बताईं 5 चीजें

खून की नसों को हेल्दी और साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के जरिए खून शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। कार्डियोवैस्कुलर सर्जन 5 चीजें बताई हैं जिनकी मदद से आप ब्लड वेसल्स को साफ रख सकते हैं।

आजकल कम उम्र के लोग दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण परेशान हो रहे हैं। फिटनेस पर खूब ध्यान देने वाले लोग भी हार्ट से जुड़ी समस्या के कारण परेशान हो रहे हैं। दरअसल, धमनियों में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थों के जमा होने की वजह से नसें ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खून की नसों को हेल्दी रखने के साथ ही साफ रखना बहुत जरूरी है। जब नसें साफ रहती हैं तो खून शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जिसकी वजह से किसी गंभीर समस्या के होने का खतरा कम हो जाता है। इंस्टाग्राम पर कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर जेरेमी लंदन ने 5 चीजें बताई हैं जिन्हें अपनाकर आप खून की नसें साफ रख सकते हैं।

1) कभी स्मोकिंग न करें धूम्रपान आपके शरीर के लिए सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। सिगरेट, वेपिंग या मारिजुआना - स्मोकिंग सीधे ब्लड वेसल्स की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे वे और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। इसे आज ही छोड़ देने में भलाई है।

2) साबुत और नेचुरल खाने को खाएं अपनी डायट में सब्जियां, फल, नट्स, दालें और लीन प्रोटीन यानी कम फैट वाले प्रोटीन को शामिल करें। प्रोटीन, फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डायट पर ध्यान दें और ज्यादा प्रोसेस्ड खाने की चीजों से बचें। ऐसी डायट ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करती है।

3) अपने एपो-बी लेवल के बारे में जानें एपो-बी का मतलब है एपोलिपोप्रोटीन B। इसके लेवल को 80 mg/dL से कम रखने का लक्ष्य रखें। क्योंकि ये आपके ब्लड फ्लो में मौजूद खतरनाक कोलेस्ट्रॉल कणों की मात्रा को मापता है। जितने अधिक कण होंगे उनके धमनियों की दीवारों में फंसने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए समय-समय पर इसके लेवल की जांच करें और इसे 80 mg/dL से कम रखने की कोशिश करें।

4) नियमित रूप से एक्सरसाइज करें हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मीडियम इंटेंसिटी वाली या 75 मिनट हाई इंटेंसिटी वाली शारीरिक एक्टिविटी करने का लक्ष्य रखें। एक्सरसाइज ब्लड वेसेल्स को लचीला बनाए रखने में मदद करता है और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है।

5) घर पर अपना ब्लड प्रेशर जांचें घर पर इस्तेमाल के लिए ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन रखें और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो उस पर ध्यान दें। साल में एक बार ब्लड प्रेशर की जांच काफी नहीं है और क्लिनिक या ऑफिस में ली गई रीडिंग अक्सर पूरी तरह सटीक नहीं होती। घर पर अपना ब्लड प्रेशर जांचें और इसे लगभग 120/80 के आसपास रखने का लक्ष्य रखें।

नोट- डॉक्टर कहते हैं कि एएससीवीडी (एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज) एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक हानिकारक कारकों के संपर्क में रहने से विकसित होती है। इसलिए, आप जितनी जल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना शुरू करेंगे, बीमारी का खतरा उतनी ही जल्दी कम कर सकेंगे।