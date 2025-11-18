Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसCan You Really Eat Soya Chap for Protein? Dietitian Shweta Reveals the Truth
क्या प्रोटीन के लिए सोया चाप खा सकते हैं? डायटिशियन श्वेता ने बताई सच्चाई!

क्या प्रोटीन के लिए सोया चाप खा सकते हैं? डायटिशियन श्वेता ने बताई सच्चाई!

संक्षेप: आपने अक्सर सुना होगा कि सोया चाप में ढेर सारा प्रोटीन होता है। इसलिए अगर रोज सोया चाप ही खा लें, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन क्या वाकई सोया चाप प्रोटीन का अच्छा सोर्स है,आइए जानते हैं-

Tue, 18 Nov 2025 09:34 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल लोग अपनी सेहत को ले कर काफी जागरूक हो गए हैं। खासतौर से यंग जेनरेशन अपनी डाइट का काफी ध्यान रखती है, जिसमें डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा करना उनका मेन टारगेट होता है। अब प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो सोयाबीन एक पॉपुलर चॉइस है। इसलिए फिटनेस फ्रीक लोग कहीं बाहर का भी खा रहे होते हैं, तो सोया चाप उन्हें एक बैटर ऑप्शन लगता है। आपने जिम जाने वाले या फिर नॉर्मली अपनी फिटनेस का ध्यान रखने वाले लोगों से अक्सर सुना होगा कि सोया चाप में ढेर सारा प्रोटीन होता है। इसलिए अगर रोज सोया चाप ही खा लें, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन क्या वाकई सोया चाप प्रोटीन का अच्छा सोर्स है? डायटिशियन श्वेता पांचाल ने इसी बारे में विस्तार से बताया है, आइए जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या सोया चाप में वाकई प्रोटीन है?

अगर आप भी सोया चाप को प्रोटीन का सोर्स समझकर खाते हैं, तो बड़ी भूल कर रहे हैं। डायटिशियन श्वेता बताती हैं कि सोया चाप को प्रोटीन का सोर्स बोलना कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर सोया चाप जो आपको मार्केट में मिलती हैं, उनमें मैदा, तेल, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, ग्लूटेन और तेल ढेर सारी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें फैट और सोडियम की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है।

बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है सोया चाप

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि सोया चाप में सोय प्रोटीन की मात्रा काफी कम होती है। इसके अलावा इसमें ग्लूटेन और रिफाइंड कार्ब्स काफी ज्यादा होते हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से आपके पाचन, स्किन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बैलेंस, ज्वाइंट हेल्थ और वेट लॉस पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है।

सोया चाप की जगह ये प्रोटीन सोर्स खाएं

डायटिशियन कहती हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो सोया चाप की जगह प्रोटीन के कुछ दूसरे सोर्स अपनी डाइट में शामिल करें। आप पनीर, तोफू, स्प्राउट्स, दाल और अनाज ले सकते हैं। आप कभी-कभी घर पर बनी सोया चाप खा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि वो डीफैटेड सोया चंक से बनी हो और प्रोसेस्ड ना हो।

ये भी पढ़ें:क्या शाम 7 बजे के बाद डिनर करने से वजन बढ़ता है? डॉ जुबैर अहमद ने बताई असली वजह!
ये भी पढ़ें:7 दिनों तक लौंग का पानी पीने से क्या होगा? न्यूट्रिशन कोच बता रहीं फायदे!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।