क्या प्रोटीन के लिए सोया चाप खा सकते हैं? डायटिशियन श्वेता ने बताई सच्चाई!

आजकल लोग अपनी सेहत को ले कर काफी जागरूक हो गए हैं। खासतौर से यंग जेनरेशन अपनी डाइट का काफी ध्यान रखती है, जिसमें डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा करना उनका मेन टारगेट होता है। अब प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो सोयाबीन एक पॉपुलर चॉइस है। इसलिए फिटनेस फ्रीक लोग कहीं बाहर का भी खा रहे होते हैं, तो सोया चाप उन्हें एक बैटर ऑप्शन लगता है। आपने जिम जाने वाले या फिर नॉर्मली अपनी फिटनेस का ध्यान रखने वाले लोगों से अक्सर सुना होगा कि सोया चाप में ढेर सारा प्रोटीन होता है। इसलिए अगर रोज सोया चाप ही खा लें, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन क्या वाकई सोया चाप प्रोटीन का अच्छा सोर्स है? डायटिशियन श्वेता पांचाल ने इसी बारे में विस्तार से बताया है, आइए जानते हैं।

क्या सोया चाप में वाकई प्रोटीन है? अगर आप भी सोया चाप को प्रोटीन का सोर्स समझकर खाते हैं, तो बड़ी भूल कर रहे हैं। डायटिशियन श्वेता बताती हैं कि सोया चाप को प्रोटीन का सोर्स बोलना कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर सोया चाप जो आपको मार्केट में मिलती हैं, उनमें मैदा, तेल, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, ग्लूटेन और तेल ढेर सारी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें फैट और सोडियम की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है।

बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है सोया चाप न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि सोया चाप में सोय प्रोटीन की मात्रा काफी कम होती है। इसके अलावा इसमें ग्लूटेन और रिफाइंड कार्ब्स काफी ज्यादा होते हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से आपके पाचन, स्किन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बैलेंस, ज्वाइंट हेल्थ और वेट लॉस पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है।