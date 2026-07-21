बिना थके 10,000 स्टेप्स पूरे करने के लिए आज ही खरीदें स्केचर्स के 6 बेस्ट रेटेड वॉकिंग शूज
फिट रहने के लिए 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य बना लिया लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हो, तो स्केचर्स के ये 6 आरामदायक जूते बिना थके टारगेट पूरा करने में मदद करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपने भी रोजाना वॉक करने का लक्ष्य बनाया है, मगर वो पूरा नहीं हो पता तो अब आप बिना थके उसे पूरा कर सकते हैं। स्केचर्स के आरामदायक वॉकिंग शूज इसमें आपकी मदद करेंगे। ये हल्के आरामदायक जूते पैरों को बेहतर समर्थन देते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे थकान और दर्द की संभावना बेहद कम हो जाती है। इस प्रकार आप अधिक उत्पादकता के साथ शारीरिक गतिविधियों में भाग ले पाते हैं। अगर आप भी लंबे समय से रोजाना 10,000 स्टेप्स पूरे करने को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है! स्केचर्स के बेस्ट रेटेड वाकिंग शूज पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंतजार किए बगैर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Walking shoes खरीदने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखें:
सही फिट चुनें (Proper Fit): बिना थके लंबा चलने के लिए आपके जूते न बहुत टाइट होने चाहिए और न ही बहुत ढीले। पैर की उंगलियों के आगे लगभग आधा इंच जगह होना अनिवार्य है।
गद्देदार सोल (Cushioning): अगर आप रोज़ 10,000 स्टेप्स का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे जूते चुनें जिसका दिल गद्देदार हो, ताकि पैरों और घुटनों पर कम दबाव पड़े।
आर्च सपोर्ट का ध्यान रखें (Arch Support): अपने पैर के आर्च (Flat, Normal या High) के अनुसार जूते चुनें। ऐसे जूते गतिविधियों के दौरान बेहतर सपोर्ट देते हैं और चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है।
हल्के हवादार जूते चुनें (Lightweight & Breathable): ऐसे जूते चुने जिनकी बनावट हल्की और हवादार हो, इस प्रकार हवा पास होते रहती है, और आपके पैरों को आराम की अनुभूति होती है।
ग्रिप और सोल (Grip & Sole): जूते की सोल मजबूत और अच्छी ग्रिप वाली हो, ताकि फिसलन कम हो और अलग-अलग सतहों पर सुरक्षित तरीके से चला जा सके।
1. Skechers Men Dynamight Sneakers
Skechers का ये जूता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। विशेष रूप से जिन लोगों ने रोजाना 10,000 स्टेप्स चलने का लक्ष्य बनाया है, एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। क्योंकि इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह समर्थन देता है, जिससे जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है, वहीं पैर जल्दी नहीं थकते। इस प्रकार आप लंबे समय तक बिना थके अपने स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। ये जूता कम दाम में अपने बेहतर कंफर्टेबल डिजाइन के लिए जाना जाता हैं। इस जूते की बनावट हल्की और हवादार है। इसपर 55% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
2. Skechers Mens Elite Flex Sneaker
10000 कदम चलने का लक्ष्य पूरा करना है, तो इस जूते पर एक नजर जरूर डालें। ये देखने में भी आकर्षक है और इसकी आरामदायक बनावट पैरों पर जादुई महसूस होगी। रोजाना वॉक करने के लिए पहन सकते हैं। साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर पहनने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। वहीं जिन लोगों को लंबा ड्राइव करना होता है या जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, उन्हें भी ये जूता पसंद आएगा। इस समय 35% के ऑफ पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
3. Skechers Mens Summits Slip-on Running Shoe
Skechers का ये जूता हल्का आरामदायक विकल्प है। खासकर जो लोग रोजाना 10,000 कदम पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, उनके लिए ये एक प्रभावी विकल्प साबित होगा। इतना ही नहीं ये देखने में भी आकर्षक है और मजबूत एवं टिकाऊ भी है, जिसे लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। खासकर इसका हल्का बनावट और हवादार कपड़ा पैरों को रिलैक्स रखता है, इस तरह वॉक करना आसान हो जाता है। इसमें और भी रंगों के विकल्प मिल जाएंगे और सभी पर 40% का ऑफ उपलब्ध है
4. Skechers Mens Go Walk Flex Walking Shoes
Skechers का ये बजट फ्रेंडली जूता एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस जूते को रोजाना पहन सकते हैं, ये बेहद आरामदायक है। रोजाना 10,000 कदम चलने का लक्ष्य हो या ऑफिस के लिए घंटों ट्रैवल करना हो, ये पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। इस वॉकिंग शूज को चाहे तो ऑफिस वियर के तौर पर पहन सकते हैं। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये पैरों पर आरामदायक महसूस होगा। ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें!
5. Skechers Men Bounder Verkona Sneakers
Skechers के इस वॉकिंग शूज को काफी लोगों ने पसंद किया है। अगर आपको भी कम बजट में आरामदायक जूते की तलाश है, तो ये विकल्प अच्छा रहेगा। इसका गद्देदार सोल पैरों पर आरामदायक महसूस होगा, जिससे लंबी दूरी तय करने पर भी दर्द का एहसास नहीं होता। खासकर 10,000 कदम का लक्ष्य रखने वालों के वॉकिंग अनुभव को मजेदार बना देगा। इस जूते की मदद से गतिविधियों के दौरान पैर जल्दी नहीं थकते। तो इंतजार कैसा? मोबाइल उठाएं और 55% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
6. Skechers Men Go Walk Flex Walking Shoes
Skechers के इस वॉकिंग शूज को आप एक बार जरूर खरीदें। इसका गद्देदार सोल और हल्का डिजाइन आपके पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। खासकर अगर आप रोजाना वॉकिंग और जॉगिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो इस जूते से बेहतर और कुछ भी नहीं! इतना ही नहीं ऑफिस जाना हो या लंबा ड्राइव करना हो, ये जूता बढ़िया विकल्प साबित होगा। इस समय इस पर 50% का उपलब्ध है, आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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