1200 के अंदर खरीदें रनिंग शूज के ये 6 टॉप रेटेड विकल्प, कंफर्ट की फुल गारंटी
क्या आपको भी रनिंग और जॉगिंग के लिए जूतों की तलाश है? तो यहां खरीदें टॉप रेटेड जूते वो भी 1200 रुपए के अंदर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मुझे अपने भाई के लिए लंबे समय से एक अच्छे जूते की तलाश है, हल्का हवादार और स्टाइलिश जूता! पर बजट का भी सोचना जरूरी है। बजट फ्रेंडली जूते की तलाश में मुझे मिलें 6 टॉप रेटेड विकल्प, जिन्हें घर बैठे ₹1200 के अंदर ऑर्डर कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, या रोजाना वर्कआउट करना हो, एक अच्छी क्वालिटी का रनिंग शूज तो आपके पास होना चाहिए। तो फिर इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
Campus का ये रनिंग शूज मुझे पहली नजर में पसंद आया था। साथ ही इसकी रेटिंग और रिव्यू भी पॉजिटिव है, जो इन्हें खरीदने के लिए आपको मजबूर करती हैं। इस जूते को शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के अलावा आप कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। रोजाना ऑफिस जाना हो या लॉन्ग ड्राइव पर ये बेस्ट चॉइस है। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही आरामदायक भी है। इस समय ये 41% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Asian एक सस्ता टिकाऊ ब्रांड है, जिसके जुटे लोगों को बेहद पसंद आते हैं। अगर आपको ब्रांड से हटकर सस्ते में ब्रांडेड फील चाहिए, तो ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को रिलैक्स रखता है साथ ही ये देखने में बेहद स्टाइलिश है, इसे कैजुअल वियर के साथ भी कैरी कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की हवादार है, तो आप इसे गर्मी में भी कैरी कर सकती हैं।
Bacca bucci का रनिंग स्वेज की क्वालिटी और कंफर्ट दोनों कमाल के हैं। इसमें ऑफ व्हाइट के अलावा अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, और सभी पर 60% का ऑफ मिल रहा है। ये जूता देखने में किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं है! साथ ही इसका कंफर्टेबल सोल, इसकी क्वालिटी में एक और पॉइंट जोड़ता है। वहीं इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। इतनी क्वालिटी वो भी एक ही जूते में मिलना मुश्किल है।
Boldfit का रनिंग शूज हल्का और आरामदायक विकल्प है। खासकर रनिंग और वर्कआउट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका गद्देदार और एंटी स्लिप सोल जैसी प्रॉपर्टीज इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाती हैं। गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना को बहुत हद तक कम कर देता है। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, और इन पर 60% का छूट मिल जाएगा।
जब बात बजट फ्रेंडली रनिंग शूज की आए तो Sparx को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके जूते कम दाम में बेहतर कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। हल्के और हवादार जूते समर्स में बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इस रनिंग शूज के स्टाइल और कंफर्ट को कंज्यूमर्स ने भी अप्रिशिएट किया है। तो अगर आप भी लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं।
इतने कम बजट में ऐसा जूता आसानी से नहीं मिलेगा, अगर आपका भी बजट कम है, तो इस विकल्प को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल का है, जिसे कंज्यूमर्स ने बेहद अप्रिशिएट किया है। अगर आपको गर्मी के लिए लाइटवेट जूता चाहिए तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हवादार है, जो गर्मी पैरों में ठंडक का एहसास बनाए रखती है और उन्हें ड्राई रखती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।