समर्स में 1299 के अंदर खरीदें लाइटवेट रनिंग शूज, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा

रनिंग और जॉगिंग के लिए बजट फ्रेंडली जूते की तलाश है, तो ये लाइट वेट ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। साथ ही इस समय ये सभी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध हैं, ये विकल्प 1299 के अंदर आएंगे।

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रनिंग जॉगिंग पर जाना हो या वर्कआउट करना हो, गर्मी में हमेशा हल्के जूते कैरी करें! इससे पैर पूरी तरफ रिलैक्स्ड और ड्राई रहते हैं। साथ ही फुट इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। खासकर इस समय जूता खरीदना एक अच्छा आईडिया है, क्योंकि Amazon पर समर डील्स में ये जूते आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध हैं। एक सही बजट में अच्छी क्वालिटी का जूता चाहिए, तो रनिंग शूज के ये 8 विकल्प एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।

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Campus के इस रनिंग शूज का लुक कमाल का है। इस जूते के कंफर्ट और क्वालिटी को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है। साथ ही इस समय ये 50% के ऑफ पर आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएगा। अगर लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। इन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

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रोजाना ऑफिस जाना हो या लॉन्ग ड्राइव पर Sparx का ये जूता बेस्ट चॉइस है। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी है। इसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग के दौरान कैरी करें, ये वर्कआउट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा लंबी जर्नी तय करनी हो या लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो, ये जूता पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखेगा।

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अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, और रोजाना शारीरिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जूते का ये पेयर आपको जरूर पसंद आएगा। वहीं अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, तो उन्हें गिफ्ट करने के लिए इसे आर्डर कर सकते हैं। इस समय ये 39% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा। केवल 1149 रुपए में फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ ये घर पर डिलीवर होगा।

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रनिंग शूज की तलाश है, वो भी बजट में तो Sparx का ये जूता ट्राई करें। इसका गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को रिलैक्स रखता है साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है। फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट के साथ इसे स्टाइल कर सकती हैं। इतना ही नहीं इसकी हवादार फैब्रिक गर्मी में पैरों को ड्राई और ठंडा रखती है, तो फूट इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता।

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Campus के इस बजट फ्रेंडली जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को बेहद पसंद आई है। इस जूते की क्वालिटी ब्रांडेड फील देगी। अगर आप 4-5 हजार के जूते नहीं खरीद सकते तो चिंता न करें, ये जूता बिल्कुल उनके टक्कर का है। इस समय इसे 57% के ऑफ पर आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें। अगर आपको भी प्रीमियम जूता का शौक है तो इसे जरूर ट्राई करें।

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ये जूता देखने में किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं है, साथ ही इसका कंफर्टेबल सोल, इसकी क्वालिटी में एक प्लस पॉइंट ऐड करते हैं। वहीं इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है। ये बैलेंस मेंटेन रखता है और इसमें चोट लगने की संभावना भी कम है। इसलिए अगर आप क्लम्सी हैं और अक्सर गिरते-पड़ते रहते हैं, तो ये जूता आपकी मदद कर सकता है।

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Asian का ये जूता हमेशा से डिमांड मे रहा है, इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। इस समय ये 40% के ऑफ पर केवल 599 में उपलब्ध है। इसका कंफर्टेबल गद्देदार सोल पैरों को पूरा सपोर्ट देता है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइज कर सकें। इस प्रकार इस जूते में चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है।

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इस अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल जूते का लुक कमाल का है। Bacca Bucci के इस रनिंग शूज का स्टाइल और कंफर्ट कंज्यूमर्स ने भी अप्रिशिएट किया है। तो अगर आप भी लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। लंबे समय से भाई के लिए बजट फ्रेंडली जूते की तलाश थी फाइनली ये रनिंग शूज मिला। इतने कम बजट में ऐसा जूता आसानी से नहीं मिलेगा, अगर आपका भी बजट कम है, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें।

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