1000 रुपए के अंदर खरीदें कैंपस के स्पोर्ट शू, यहां हैं 8 बजट फ्रेंडली विकल्प

शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, या रोजाना वर्कआउट करना हो, Campus के जूते बेस्ट ऑप्शन हैं। महंगे ब्रांड की तुलना में ये बेहद कम दाम में उपलब्ध मिल जाएंगे, परंतु इनका स्टाइल और कंफर्ट महंगे जूतों से कम नहीं है। ये जूते पैरों को फुल सपोर्ट देते हैं, जिससे थकान नहीं होती। वहीं शारीरिक गतिविधियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हैं, तो Amazon से घर बैठे Campus स्पोर्ट शूज ऑर्डर करें।

Campus के जूते रोजाना कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रोजाना जॉगिंग पर या जिम जाते हैं, तो ये रनिंग शू जरूर ट्राई करें। इन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। ये देखने में स्टाइलिश है, आप चाहें तो इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इस बजट फ्रेंडली जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को बेहद पसंद आई है। इस समय ये प्रोडक्ट 47% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

Campus का ये वॉकिंग जूता एक्सरसाइज के दौरान कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, ये वर्कआउट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। अगर आपको बिना लेस वाले जूते पसंद हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। रनिंग करना हो या जॉगिंग ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका सोल गद्दार है और ये फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, यानी ये आपके पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है। इसपर 25% का ऑफ उपलब्ध है, इसे 824 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

कैंपस का रनिंग जूता एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसे शारीरिक गतिविधियों के अलावा कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर अगर आपको लंबी जर्नी तय करनी है या ड्राइव करना है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे आउटिंग पर भी इसे कैरी कर सकते हैं। इस जूते की फैब्रिक ड्यूरेबल और कंफर्टेबल है, इस समर फ्रेंडली जूते को घर बैठे ऑर्डर करें।

कम दाम में कंफर्टेबल जूते की तलाश है, तो Campus से बेहतर और कुछ भी नहीं। इस ब्रांड के प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। अगर आपको लंबी जर्नी तय करनी है या ड्राइव करना है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे आउटिंग पर भी इसे कैरी कर सकते हैं। आरामदायक एहसास के लिए इस जूते को 47% के ऑफ पर लगभग आधे दाम पर ऑर्डर करें।

Campus का ये जूता लाइटवेट और कंफर्टेबल विकल्प है। गर्मी में इसकी हवादार फैब्रिक पैरों को रिलैक्ड रखती है। वहीं फ्री मूविंग फैब्रिक इसे अधिक आरामदायक बनाती है। इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं। ये बजट फ्रेंडली जूता आपको बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। इसे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं।

Campus का ये आरामदायक जूता देखने में जितना आकर्षक है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। वहीं इसका सोल गद्देदार है, इस प्रकार लंबी जर्नी के दौरान भी पैर कंफर्टेबल रहते हैं। आप इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, यानी ये आपके पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है। इसपर 43% का ऑफ उपलब्ध है, इसे 799 रुपए में घर बैठे ऑर्डर करें।

Campus men रनिंग शू लाइटवेट और कंफर्टेबल है। खासकर ये समर फ्रेंडली विकल्प है। इस जूते को लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी पैर फ्रेश और ड्राई रहते हैं। इतना ही नहीं इसे लंबी जर्नी के दौरान भी आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान भी ये पैरों पर आरामदायक महसूस होंगे। अगर आपको भी ये जूता पसंद आया है, तो 47% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

